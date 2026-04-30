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注意環保、工安及食安紅線！勤業眾信教企業別踩違規門檻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供

企業若踩到環保、工安或食安等紅線，未來不只挨罰，連政府補助與租稅優惠也可能被追回。勤業眾信提醒，經濟部已修正「租稅優惠及補助或獎勵案件違法情節重大認定要點」，明確拉高違法認定標準，並建立審查與追回機制，新制將於2027年1月1日上路，企業合規壓力明顯升高。

這次修正的核心，是把「什麼情況算重大違法」講得更清楚。過去較偏向原則性認定，現在則直接訂出具體罰鍰門檻，只要達標，原則上就會被認定為「情節重大」，影響申請或保有補助與租稅優惠的資格。

勤業眾信聯合會計師事務所國內稅務服務負責人張瑞峰解釋，依規定，企業若申請租稅優惠，會往前回溯3年，以當年度營所稅結算申報截止日為起算點；若是申請補助或獎勵，則以領取當年度12月31日往前計算3年，作為檢視是否有重大違法的期間。

在認定標準上，新制直接列出三大類違規門檻。首先是環保違規，只要單次罰鍰達500萬元以上，或同一廠區3年內累計達1,500萬元以上，就會被認定為重大。其次是勞工相關違規，若發生死亡職災，或違反勞基法、最低工資法，單次罰鍰達150萬元以上，或3年累計達450萬元以上，也會被列入。第三是食品安全，單次罰鍰300萬元以上，或3年累計達1,000萬元以上，同樣會被認定為重大違法。

為避免認定流於單一機關判斷，經濟部也設置審查會機制，由次長或指定人員擔任召集人，並納入各主管機關與外部專家共同審查。不過，新制已明確規定，只要符合上述門檻，審查會「原則上應認定」為重大違法，裁量空間相對縮小。

但仍保留例外空間。如果違規是因天災、突發事件等不可抗力，或非企業可歸責因素造成，經審查會認定後，仍可排除在重大違法之外。

一旦被認定為重大違法，後果也相當直接。經濟部可撤銷或廢止企業在違法期間取得的補助或獎勵，並依法追回已領取的利益；若涉及租稅優惠，也會通知財政部進一步處理。

新制從原本較模糊的認定方式，轉為以「量化門檻與審查機制」雙軌並行，強化事前把關與事後追查，希望在鼓勵產業創新的同時，也同步要求企業在環保、勞權與食安上不能踩線。

經濟部

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