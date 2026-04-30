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和泰聯名卡繳綜所稅 最高享0.4%和泰 Points 回饋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
刷和泰聯名卡繳綜合所得稅，最高享0.4%和泰Points回饋。業者提供
刷和泰聯名卡繳綜合所得稅，最高享0.4%和泰Points回饋。業者提供

迎接2026年綜合所得稅申報季，和泰汽車攜手中國信託商業銀行推出「中國信託和泰聯名卡」專屬繳稅回饋方案，持中國信託和泰聯名卡繳納綜所稅，可享0.2%和泰Points回饋無上限；單筆繳稅金額達1,000萬元（含）以上，再加碼贈送2萬點和泰Points（每戶限回饋乙次），最高可享0.4%回饋。

以單筆繳稅1,000萬元為例，除原有0.2%回饋2萬點外，再加碼贈2萬點，合計可獲得4萬點和泰Points（和泰Points 1點 = 1元）；或可選擇信用卡固定額度內最高6期分期0利率優惠。

和泰聯名卡自發行以來，憑藉專屬回饋與集團整合優勢，在市場建立差異化定位，深受消費者喜愛，並持續推出多樣回饋優惠：購車尾款全額享0.6%和泰Points回饋無上限註4，原廠保養維修亦可享最高4.5%和泰Points回饋。

此外，指定集團通路亦持續加碼，包括乘車派遣服務yoxi、共享汽機車龍頭品牌iRent、線上購物商城「HOTAI購」及去趣旅遊商城，消費最高可享10%和泰Points高額回饋。

取得和泰Points點數回饋後，不但可折抵售後保修費用、yoxi車資，也可於「HOTAI購」兌換TOYOTA、Lexus原廠精品、iRent時數券及yoxi搭車金。「HOTAI購」提供橫跨車用品、家電3C、居家生活、食品飲料等數萬件商品，消費者可透過「點金自由配」方式進行兌換，

中國信託 繳稅 中國信託商業銀行

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