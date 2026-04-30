聽新聞
0:00 / 0:00
和泰聯名卡繳綜所稅 最高享0.4%和泰 Points 回饋
迎接2026年綜合所得稅申報季，和泰汽車攜手中國信託商業銀行推出「中國信託和泰聯名卡」專屬繳稅回饋方案，持中國信託和泰聯名卡繳納綜所稅，可享0.2%和泰Points回饋無上限；單筆繳稅金額達1,000萬元（含）以上，再加碼贈送2萬點和泰Points（每戶限回饋乙次），最高可享0.4%回饋。
以單筆繳稅1,000萬元為例，除原有0.2%回饋2萬點外，再加碼贈2萬點，合計可獲得4萬點和泰Points（和泰Points 1點 = 1元）；或可選擇信用卡固定額度內最高6期分期0利率優惠。
和泰聯名卡自發行以來，憑藉專屬回饋與集團整合優勢，在市場建立差異化定位，深受消費者喜愛，並持續推出多樣回饋優惠：購車尾款全額享0.6%和泰Points回饋無上限註4，原廠保養維修亦可享最高4.5%和泰Points回饋。
此外，指定集團通路亦持續加碼，包括乘車派遣服務yoxi、共享汽機車龍頭品牌iRent、線上購物商城「HOTAI購」及去趣旅遊商城，消費最高可享10%和泰Points高額回饋。
取得和泰Points點數回饋後，不但可折抵售後保修費用、yoxi車資，也可於「HOTAI購」兌換TOYOTA、Lexus原廠精品、iRent時數券及yoxi搭車金。「HOTAI購」提供橫跨車用品、家電3C、居家生活、食品飲料等數萬件商品，消費者可透過「點金自由配」方式進行兌換，
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。