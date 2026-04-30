5月報稅季來臨 各家銀行推刷卡繳稅優惠一次看

報稅季將於5月1日開跑，今年全台申報戶數估逾700萬戶，各家銀行再次出招，推出分眾設計的回饋方案，祭出不同稅額及卡別提供分期零利率、回饋加碼等優惠，民眾如何搭配銀行活動聰明繳稅，彙整各家信用卡資訊一次看。

中信銀行推出不限卡別繳稅可享3期、6期分期0利率。另有現金、點數、哩程回饋，偏好現金或點數回饋者，可刷中信商旅鈦金卡、中國信託LINE Pay卡不限稅額可享0.1%回饋無上限；選擇中國信託uniopen聯名卡、和泰聯名卡最高可享0.4%回饋；若持中國信託中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅則有哩程優惠。

台北富邦銀行指出，理財會員與存戶可享3期0利率優惠。恆富、智富理財會員可享最高0.66%刷卡金回饋；穩富理財會員可享最高0.5%刷卡金回饋。一般存戶方面，單筆繳稅滿30萬元，可享最高0.36%刷卡金回饋。另富邦J卡提供卡友單筆繳稅金額達8萬元，即可享有最高0.25%刷卡金回饋。

國泰世華銀行表示，全卡友單筆繳稅滿3000元，即享3、6期0利率，世界卡卡友獨享最高12期0利率。針對大額納稅人，指定卡別單筆繳稅滿額最高享0.3%小樹點（信用卡）回饋；單筆滿1600萬元以上加碼再贈5萬點小樹點，合計最高回饋達10萬點，卡友可同時有分期0利率與點數回饋的優惠。

台新銀行表示，私銀或財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋，若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友享最優分12期0利率，或可選擇最高0.2%回饋方案。

玉山銀行推出理財會員、私銀或極致會員主戶繳稅6期0利率，並依稅款金額享0.2%至0.4%回饋。若持玉山信用卡，或世界卡、無限卡、Unicard、熊本熊卡等卡別繳稅，依稅款金額可享0.1%至0.3%回饋，或享不限金額6期0利率。

永豐銀行說明，高資產私人銀行、亞洲資產中心客戶最高享25萬元刷卡金、6期0利率等優惠。若刷「永傳世界卡」繳稅，登錄回饋0.38%，最高享15萬刷卡金、6期分期0利率優惠。

凱基銀行指出，即日起至5月31日止，新申辦凱基萬事達卡（魔BUY悠遊鈦金卡、丁丁藥局悠遊鈦金卡、現金回饋悠遊鈦金卡），並繳納綜所稅，可享最高0.3%回饋，每戶最高回饋100元刷卡金。

聯邦銀行說明，單筆繳稅滿6000元享3期或6期0利率，單筆滿36萬元享12期0利率。選擇一次付清繳稅不限金額，登錄可享限量6至8月海外一般消費加碼1%，使用指定卡別登錄再享繳稅金額0.2%回饋，滿100萬元升級至0.3%，上限10萬元刷卡金。另有早鳥禮活動，5月15日前單筆繳稅滿100萬元，前500名贈2000元機票優惠折扣碼。

將來銀行指出，透過將來銀行大將卡與將將卡，刷卡繳納個人綜合所得稅達一定門檻，7月將可收到單趟機場接或送服務兌換序號，最高享4趟機場接送。若累積金額達3萬元以上，享有單趟接機或送機1次，金額8萬元以上、享有2趟，金額15萬元、3次，金額20萬元以上則有4次。

遠東商銀表示，持Bankee信用卡刷卡繳稅滿3000元，可透過「慢慢付」分期付款，享有分3期0利率，首期付款最長可延後60天。

合作金庫銀行表示，持卡人以信用卡繳稅享一次付清現金回饋，最高回饋10萬元，若繳稅金額達1000萬元以上，再加碼贈送百貨公司禮券5000元。若透過台灣Pay綁定信用卡掃碼支付且金額達3000元以上，可獲得超商禮券100元及參加抽獎。

第一銀行表示，繳稅金額單筆滿5000元，登入即享最高12期0利率優惠。單筆一次付清達5萬元以上，理財客戶享0.36%刷卡金回饋、每戶上限10萬元，一般卡友享0.2%刷卡金回饋、每戶上限5000元。另以台灣Pay掃碼繳稅單筆滿100元以上，可獲得100元刷卡金回饋，限量2萬戶。

台灣企銀說明，使用台灣Pay綁定Hokii數位存款帳戶，繳納500元以上所得稅可獲150元現金回饋，綁定一般帳戶或金融卡享100元，若同時具備Hokii數位會員身分，還可再加碼50元，最高可獲得200元現金回饋。

星展銀行（台灣）表示，以信用卡繳稅且金額達到50萬元、300萬元等指定門檻且完成登錄，即享最高12期分期0%利率優惠，另針對理財客戶提供最高0.68%回饋，享最高15萬元刷卡金。