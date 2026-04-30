2026報稅／別讓稅單打亂現金流！遠銀 Bankee 祭三招繳稅攻略

報稅季到來，對於年輕世代來說，不只是完成一筆支付，更是一場現金流管理考驗，與其讓稅單把存款一次抽乾，遠東商銀Bankee社群銀行提出「先繳後賺」觀點，從短期資金壓力、稅後資金停泊，到付款的彈性選擇，透過三大攻略迎戰繳稅季。

第一招：別讓稅單打亂現金流

面對報稅壓力，最怕的不是支出本身，而是短時間內必須挪出一大筆資金，讓原本的現金流突然變緊張。尤其對同時有房租、保費、旅費或固定家庭生活開銷等支出的人來說，把稅款一次擠出來，往往更容易讓後續資金周轉失去彈性。

針對有短期資金需求的用戶，遠東商銀Bankee社群銀行推出24小時線上申貸的 Bankee挑戰型信貸，申貸流程簡便，完成對保後資金最快30分鐘即可入帳；借款人只要在貸款期間準時還款，貸款結清後還可退還50%已繳利息，等於借錢同時也在存錢。對於報稅季需要先穩住現金流的人來說，重點不是硬撐，而是用更有紀律的方式，把資金壓力留在可控範圍內。

第二招：讓稅後資金各就各位

不少人會選擇刷卡分期付稅款，這時尚未付出去稅金就可先存進高利活存帳戶賺取利息，遠東商銀Bankee社群銀行提供活存利率1.435%，存款額度無上限，讓繳稅資金在保有彈性的同時，也能獲得較佳收益表現。新戶透過親友推薦碼成功開戶，推薦人與被推薦人還可同享6個月內新台幣5萬元額度的2.6%優惠利率，讓資金可以賺更多利息。

報完稅後若短期內有閒置的錢，則可透過定存做進一步分流。遠東商銀Bankee社群銀行推出「Bankee社群圈專屬專案定存」，4個月期年利率1.68%，即日起至 今年12月31日，透過Bankee App即可申辦，新資金單筆存入金額最低新台幣1 萬元，最高新台幣300萬元，定存總額新台幣10億元為限。若未來已規劃好支出計畫，例如暑假旅遊、繳納保費或教育費，在正式動用前可先停泊一段時間，讓資金不要空轉。

有較長期不會動用的錢則可考慮「錢進Bankee 利即生財」新台幣1年期專案定存，優惠年利率1.8%。相較於短期停泊，更適合有預備金基礎、偏好穩健配置的上班族與家庭客群，先把閒置資金放好，用時間累積收益。

第三招：慢慢付，付款節奏更有彈性

很多人不是沒有錢繳，而是不想一次把現金付出去，持Bankee信用卡刷卡繳稅滿新台幣3仟元者，可透過「慢慢付」分期付款，享有分3期0利率優惠，首期付款最長可延後60天。繳稅以外的消費，還可享海外最高3%、國內最高1.2%刷卡消費回饋，回饋額度無上限。當付款節奏可以適度調整，也可為其他的生活支出保留更多餘裕。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從短期資金壓力、稅後資金停泊，到付款安排的彈性選擇，選擇適合自己生活節奏的資金調度方式，報稅不一定非得硬扛，也不必讓一張稅單把存款一次榨乾；先穩住、再放對、慢慢付，繳稅這件事，也能從壓力題，變成一次更有餘裕的聰明轉彎。