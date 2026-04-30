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安新建經提醒 盤點所得與房產才能合法節稅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
5月報稅季開跑，安新建經提醒民眾善用手機報稅與各項扣除額，加速完成申報流程並提升效率。（圖:信義房屋提供）
5月報稅季開跑，安新建經提醒民眾善用手機報稅與各項扣除額，加速完成申報流程並提升效率。（圖:信義房屋提供）

綜所稅微調、房屋稅差異課徵，今年報稅不只是例行申報，更是一次稅負結構的重新盤點。長照扣除額升至18萬元、基本生活費調至21.3萬元，特定族群可望減輕負擔；多屋族則須面對全國歸戶帶來的持有成本壓力。安新建經建議及早因應，善用扣除額合法節稅。

進一步觀察，今年綜所稅透過兩項關鍵變動釋出減稅訊號，包括「長期照顧特別扣除額」提高至18萬元，以及「每人基本生活費」調升至21.3萬元，對於有長照需求或扶養壓力的家庭而言，將有助降低應稅所得、減輕負擔；相對而言，未符合適用條件者，整體稅負變動則較為有限，顯示政策朝向精準照顧特定族群發展。

另一方面，與不動產持有相關的房屋稅，則延續「全國歸戶」與「差別稅率」制度。現行制度以家戶為計算單位，納稅義務人、配偶及未成年子女名下房屋將合併計算戶數，自住房屋須設有戶籍，且全國以3戶為上限。若持有戶數超過，將適用較高稅率，對多屋族而言，持有成本明顯增加。

不過，政策亦兼顧自住需求與租賃市場發展。單一自住房屋者適用較低稅率，有助減輕自住負擔；此外，若將房屋作為公益出租或社會住宅使用，亦可適用較優惠稅率。安新建經指出，多屋族可重新檢視資產配置與戶籍安排，例如優先將戶籍設於房屋評定現值較高者，以提升整體節稅效益。

在申報時程方面，根據財政部公布，114年度綜合所得稅結算申報自115年5月1日開始，因首日適逢國定假日，臨櫃服務順延，整體申報期限延長至6月1日。所得及扣除額資料則自4月28日起開放查詢，首批退稅預計於7月底發放。安新建經建議，民眾可多利用線上申報工具，不僅可提升報稅效率，也有助於提早取得退稅款項。

整體而言，今年報稅季呈現「綜所稅溫和減壓、房屋稅差異課徵」的雙軌趨勢。安新建經提醒，民眾應及早盤點自身所得結構與不動產持有狀況，透過善用各項扣除額與稅制規範，即可在合法範圍內優化稅務負擔，並留意申報與繳納期限，以避免產生滯納金或罰鍰。

房屋稅 長照 綜所稅

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