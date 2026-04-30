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2026報稅／繳稅換旅遊基金 聯邦銀行綜所稅優惠全攻略

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行表示，一次付清與分期優惠擇一參加，持卡人可依照消費規劃與資金需求，選擇最有利的方案。聯邦銀行／提供
聯邦銀行表示，一次付清與分期優惠擇一參加，持卡人可依照消費規劃與資金需求，選擇最有利的方案。聯邦銀行／提供

報稅季將至，如何聰明繳稅成為熱門話題。根據財政部統計，去年綜合所得稅申報近700萬戶，其中信用卡繳稅金額更超過八成，顯示民眾除免手續費外，更重視信用卡分期零利率與繳稅回饋機制。聯邦銀行今年推出一系列信用卡繳稅及信貸優惠方案，讓報稅支出搖身一變成為出國旅遊超值回饋。

繳稅一次付清，享海外消費加碼1%、指定卡別繳稅最高回饋0.5%

在繳稅回饋方案上，聯邦卡友選擇一次付清繳稅不限金額，登錄可享6至8月海外一般消費加碼1%（限量登錄15,000名，上限2,000元）。此外，使用聯邦吉鶴卡、聯邦MaiCoin聯名卡或聯邦M世界卡等指定卡別，登錄「再享」繳稅金額0.2%回饋，單筆繳稅金額滿100萬元回饋升級至0.3%，每戶回饋上限10萬元刷卡金，聯邦銀行財富管理桂冠等級(含)以上客戶，單筆滿20萬元再加碼0.2%，上限3萬元，為市場罕見的多重高回饋方案。

為了鼓勵卡友盡早完成繳稅，聯邦銀行也推出早鳥禮活動，自2026年5月1日至15日刷聯邦卡單筆繳稅滿100萬元，前500名贈2,000元「易遊網機票優惠折扣碼」，刷卡購票單筆滿1萬元即可折抵，使用期限至12月31日，直接為暑假及年底旅遊行程補貼機票費用。

分期0利率，最高12期免手續費免利息

針對偏好分期繳稅的卡友，聯邦銀行提供單筆繳稅滿6,000元享3期或6期0利率，單筆滿36萬元(含)以上享12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，讓大額稅款化整為零，資金調配更加從容。聯邦銀行表示，一次付清與分期優惠擇一參加，持卡人可依照消費規劃與資金需求，選擇最有利的方案。

至於有短期資金缺口的民眾也別擔心，聯邦銀行同步推出「速位貸」資金應援方案，標榜「隨借隨還不綁約、動用才計息」兩大靈活特色，核准後最快1小時撥款，最高額度可貸400萬元，提供最即時的資金需求，讓民眾輕鬆迎戰繳稅季。

為確保繳稅過程順暢，聯邦銀行提醒，每年5月繳稅季是申請臨時與永久調額的熱門時段，稅額高的持卡人，在規劃繳稅方案前，務必確認信用卡可用額度是否充足，額度不足時可提前透過該行官網或客服專線申請，避免因「額度卡關」而錯過早鳥優惠或繳稅時機。

另外，報稅季往往也是詐騙高峰期，聯邦銀行呼籲民眾務必提高警覺，當心稅務假訊息，切記「稅捐稽徵機關或金融機構，絕不會以電話通知退稅，更不會要求提供信用卡安全碼或透過ATM辦理轉帳」。民眾若接到可疑電話、簡訊或郵件，應立即撥打165反詐騙專線或聯繫當地國稅局確認，守護自身財產安全。

基金 財政部 報稅 聯邦銀行 信用卡

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