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房退稅別大意！土增重購退稅列管5年 竹市稅務局提醒三大追繳情形

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局將於今年5月起針對「重購自用住宅用地退還土地增值稅」核准案件展開全面清查，重購的土地自完成移轉登記日起列管5年。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局將於今年5月起針對「重購自用住宅用地退還土地增值稅」核准案件展開全面清查，重購的土地自完成移轉登記日起列管5年。圖／新竹市府提供

為維護租稅公平，新竹市稅務局將於今年5月起針對「重購自用住宅用地退還土地增值稅」核准案件展開全面清查。稅務局提醒，重購的土地自完成移轉登記日起列管5年，期間若有移轉、變更用途或全戶遷出等情形，將依法追繳原退還的土地增值稅，請民眾務必留意。

稅務局舉例，竹科新貴李姓男子於2024年9月新購自用住宅並完成登記，同年10月領取退稅款後，隨即於12月將房屋出租給領有租金補貼的房客。李男雖然具公益出租人身分，但因違反列管期間不得有出租的規定，遭追繳原退還稅款8萬元。

稅務局長蘇蔚芳表示，土地稅法規定，土地所有權人於2年內不論「先買後賣」或「先賣後買」自用住宅土地，只要新購入土地地價超過原出售土地地價扣除已繳土地增值稅後的餘額，即可就已繳納的土地增值稅額內，申請退還不足支付新購土地地價的數額。重購土地則自完成移轉登記之日起列管5年，列管期間內如有不符自用住宅用地情況，將追繳原退還的土地增值稅。

稅務局說明，為防杜取巧逃漏土地增值稅及從事土地投機行為，每年均針對「重購自用住宅用地退還土地增值稅」核准案件進行清查作業。依據過往清查經驗，歸類三大常見追繳樣態，提醒納稅人注意，包括列管期間全戶戶籍遷出，戶籍如有變動至少須保留土地所有權人、配偶或直系親屬其中1人設籍，以免形成「空戶」。土地再行移轉，列管期間內不得出售或贈與，即使是配偶間的相互贈與亦屬移轉行為，同樣會被追補稅款。變更用途，不得有出租或營業情形，即使是公益出租仍屬具租賃事實，不符自用要件。

土地增值稅 竹科 自用住宅

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