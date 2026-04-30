聽新聞
0:00 / 0:00
2026報稅／別填錯！國土署提醒房東選對代號 最高月省1.5萬元
5月報稅季開始，內政部國土管理署提醒，房東若有參與社會住宅包租代管或具備公益出租人資格，報稅時務必選對申報代號，才能順利享有租稅優惠，否則可能白白錯過節稅機會。
國土署指出，加入社會住宅包租代管的房東，每屋每月最高可享1萬5,000元租金免稅額，超過部分還可再扣除60%的必要費用。實際申報時，「包租」方案須填寫代號「51R」，「代管」方案則為「74S」。若房東將房屋出租給領取租金補貼的房客，並經政府認定為公益出租人，同樣可適用每月1萬5,000元免稅額，申報代號為「74G」，也可透過公益出租人查詢系統確認資格。
國土署進一步說明，隨著財政部推動「囤房稅2.0」上路，非自住房屋已採差別稅率課徵，持有多戶且未有效利用的房東，稅負明顯增加。在這樣的制度下，將閒置住宅投入包租代管或轉為公益出租人，不僅能降低稅負，還能獲得公證費、保險費與修繕費補助，減輕經營與維護成本。
從整體推動成果來看，目前全國已有超過10.9萬戶加入包租代管計畫，另有約44萬戶符合公益出租人資格，合計逾54萬戶房東可享有所得稅、房屋稅與地價稅等多項優惠。
國土署表示，未來將持續優化相關制度與補助措施，讓房東在合法節稅的同時，也能穩定出租收益，進一步增加市場供給，達到房東與租客雙方受益的效果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。