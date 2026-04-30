2026報稅／別填錯！國土署提醒房東選對代號 最高月省1.5萬元

5月報稅季開始，內政部國土管理署提醒，房東若有參與社會住宅包租代管或具備公益出租人資格，報稅時務必選對申報代號，才能順利享有租稅優惠，否則可能白白錯過節稅機會。

國土署指出，加入社會住宅包租代管的房東，每屋每月最高可享1萬5,000元租金免稅額，超過部分還可再扣除60%的必要費用。實際申報時，「包租」方案須填寫代號「51R」，「代管」方案則為「74S」。若房東將房屋出租給領取租金補貼的房客，並經政府認定為公益出租人，同樣可適用每月1萬5,000元免稅額，申報代號為「74G」，也可透過公益出租人查詢系統確認資格。

國土署進一步說明，隨著財政部推動「囤房稅2.0」上路，非自住房屋已採差別稅率課徵，持有多戶且未有效利用的房東，稅負明顯增加。在這樣的制度下，將閒置住宅投入包租代管或轉為公益出租人，不僅能降低稅負，還能獲得公證費、保險費與修繕費補助，減輕經營與維護成本。

從整體推動成果來看，目前全國已有超過10.9萬戶加入包租代管計畫，另有約44萬戶符合公益出租人資格，合計逾54萬戶房東可享有所得稅、房屋稅與地價稅等多項優惠。

國土署表示，未來將持續優化相關制度與補助措施，讓房東在合法節稅的同時，也能穩定出租收益，進一步增加市場供給，達到房東與租客雙方受益的效果。