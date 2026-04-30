公平會盯上傳銷亂象 樂家人生未報備、未簽約挨罰40萬

公平交易委員指出，樂家人生國際事業有限公司從事多層次傳銷業務時，未依規定事前報備，也沒有與傳銷商簽訂正式書面契約，已違反相關法規，合計遭處新臺幣40萬元罰鍰。

公平會說明，該公司在2023年12月推出獎金制度，內容包含直推獎、平衡獎、見點獎、活躍獎、安置獎、培育獎、重消獎及全球分紅等。其中，直推獎屬單層獎金，其他多數則為多層級獎金制度。整體運作模式是透過招攬民眾加入成為傳銷商，建立上下線關係，並依組織層級發放獎金，已符合多層次傳銷的定義。

不過，公平會指出，該公司在制度上路前，未依法向主管機關報備，違反《多層次傳銷管理法》第6條規定，因此裁罰30萬元。後續雖在2024年1月完成報備，但公司在招募傳銷商時，仍未與參與者簽訂書面契約，也未交付契約正本，違反同法第13條規定，再被裁罰10萬元。

公平會強調，企業若要從事多層次傳銷，必須在開始前備妥相關文件並完成報備程序，同時與傳銷商簽訂書面契約並交付正本，確保雙方權益與交易透明，否則將面臨裁罰風險。