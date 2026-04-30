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牌照稅繳款期限只到今天！稅務局：勞動節沒有順延

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
牌照稅逾期繳納有代價，每逾3天就會加徵1%滯納金，最高可累積到10%。記者施鴻基／攝影
牌照稅逾期繳納有代價，每逾3天就會加徵1%滯納金，最高可累積到10%。記者施鴻基／攝影

使用牌照稅今年繳納期限只到4月30日，還沒繳的人要特別留意。嘉義稅務局提醒，很多人會誤以為因為5月1日是勞動節，繳稅期限會順延，但今年並沒有延後，仍維持4月30日截止，車主務必把握最後期限，以免被加收滯納金甚至遭到強制執行。

稅務局指出，已經申請金融機構或郵局自動扣繳的民眾，也要記得在5月4日之前於帳戶內預留足夠金額，確保扣款順利完成，否則仍可能被視為未繳稅。

在繳納方式上，現在已經相當多元。民眾可以透過行動支付或電子支付工具，直接掃描稅單上的QR Code完成繳稅，也可以使用ATM轉帳，或拿著稅單到銀行臨櫃辦理；如果稅額在3萬元以下，還能到便利商店繳納，算是相當方便。

若民眾沒有收到稅單或不小心遺失，稅務局指出，可以直接到「地方稅網路申報作業入口網」，輸入身分證字號或統一編號，加上車號，就能線上查詢並完成繳納。另外，稅額3萬元以下者，也可以到便利商店使用多媒體機台查詢並列印繳款單，再到櫃檯付款。

逾期的成本不低。稅務局提醒，一旦超過繳納期限，每逾3天就會加徵1%滯納金，最高可累積到10%；若超過30天仍未繳納，案件將移送強制執行。更嚴重的是，如果在滯納期滿後，車輛仍行駛或停放在公共道路被查獲，還可能被處以最高1倍的罰鍰，等於稅金直接翻倍。

牌照稅 勞動節

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