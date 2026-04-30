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2026報稅／報稅別只看數字！國稅局盤點四大雷區最多人踩

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
納稅人報稅前務必先檢查，避免多繳稅或被追稅。聯合報系資料照片
納稅人報稅前務必先檢查，避免多繳稅或被追稅。聯合報系資料照片

報稅季5月開跑，財政部北區國稅局提醒，民眾每年最常因「申報錯誤」而被補稅甚至挨罰，尤其集中在配偶申報、免稅額、所得及扣除額四大類，只要一個環節填錯，就可能影響整體稅額，提醒納稅人報稅前務必先檢查，避免多繳稅或被追稅。

國稅局指出，2025年度綜合所得稅申報期間為2026年5月1日至6月1日，民眾若因與配偶分居而無法合併申報，需特別注意填報方式。實務上，第一種常見錯誤，是各自申報時未填寫配偶資料或未勾選分居欄位，導致申報不符規定，且所謂「分居」須符合特定條件，並不包含因工作分隔兩地或戶籍不同的情形。

第二種，免稅額部分，也容易出現誤報，像是將已於前一年度死亡的親屬列入免稅額，或將已成年且具謀生能力的子女（例如未在學、未服役）繼續列報，都是常見錯誤，可能被剔除補稅。

第三種，所得申報則是查核重點，民眾透過報稅系統下載的所得資料，不應任意刪除或修改，若有疑義應先向憑單開立單位確認。此外，出租房屋給個人所取得的租金、私人借貸利息，以及海外所得，也常被漏報。尤其海外所得部分，若錯誤將不同年度損失互抵，或將不同類型所得混合計算，都可能導致短報所得而遭補稅。

第四種，扣除額申報錯誤的情況更為普遍。以捐贈為例，民眾常誤將點光明燈、安太歲或支付入會費等具有對價關係的支出列報扣除，或捐贈金額超過所得20%的上限；保險費部分，則常見將非直系親屬保費列入，或超過每人每年2萬4,000元的扣除上限。

在醫藥及生育費方面，非公立或非健保特約醫療院所的支出通常不得列報，醫美整形、坐月子費、看護費及住院餐費等非醫療性質支出，也不能列入扣除。此外，若有政府補助或保險給付，應先扣除後再申報，否則也會被剔除。

至於購屋借款利息，常見錯誤包括將修繕貸款或消費性貸款利息列報，或房屋未設戶籍、甚至有出租或營業使用情形，均不符合扣除條件。教育學費特別扣除額部分，也僅限納稅人子女，若誤列本人、配偶或兄弟姊妹的學費，同樣會被剔除。

國稅局提醒，民眾若發現錯誤，在申報期限內仍可透過網路重新上傳修正資料，但若超過期限，則須向戶籍所在地國稅局以書面方式辦理更正，程序相對繁瑣。

戶籍 國稅局 免稅額 報稅

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