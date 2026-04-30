房屋稅5月1日開徵 新成屋恐一次繳16個月

115年期房屋稅明天（1日）開徵，徵收期間為2025年7月1日至今年6月30日的房屋稅，繳納期限至5月31日（遇例假日順延至6月1日）止。南投稅務局提醒，若房屋在去年3月至6月間新建完成並起課，稅額可能涵蓋達16個月。

南投縣稅務局指出，115年期房屋稅徵收期間為2025年7月1日至2026年6月 30日止的房屋稅。納稅義務人於4月下旬起就會陸續收到繳款書，繳納前務必先行核對身分證字號、姓名、房屋課稅座落及適用稅率是否正確，以避免誤繳。

由於，房屋稅 2.0 新制已改為「按年計徵」，以每年2月末日（2026年2月28 日）為納稅義務基準日。凡基準日當天記載於稅籍資料上的所有人，即為當年度繳納義務人，負責繳納全年期房屋稅額。

稅務局特別提醒，購置新成屋的民眾，若房屋是在去年3月至6月間新建完成並起課，因已超過114年度的基準日，該4個月的稅額將併入此次115年期一併徵收，因此部分納稅人收到的稅單可能涵蓋長達 16 個月的稅額，核對時要多留意。

此外，若如未收到稅單或不慎遺失，可就近向房屋所在地的鄉（鎮、市）公所財政課，或稅務局南投總局及所屬埔里、竹山分局申請補發，以免逾期受罰。

為便利納稅，民眾可持繳款書至金融機構或便利商店（3 萬元以下）繳納，亦可利用信用卡、行動支付或掃描稅單上 QR-Code 線上繳款。如稅單上記載內容或房屋稅的課徵方式有任何問題，可撥打稅務局免費服務電話：0800-496969洽詢。