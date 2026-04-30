繼承存款利息 課稅三情境

親人過世後，銀行存款產生的利息該如何申報遺產稅？財政部高雄國稅局提醒，關鍵在於利息給付時間點，將決定需課徵所得稅或遺產稅。

國稅局指出，判斷方式可簡單分為三種情況。第一，若利息在被繼承人生前就已領到，這筆錢屬於本人所得，應併入當年度綜合所得稅申報，金融機構也會依法開立扣繳憑單。

第二，若利息是在死亡前已累積，但尚未領取，等到過世後才發放，這部分屬於「未實現債權」，會被視為遺產一部分，需併入遺產總額課徵遺產稅，不列入所得，也不會開立扣繳憑單。

第三，若是死亡後才開始計算的利息，例如繼承程序尚未完成期間，帳戶持續產生的利息，則屬於繼承人所得，應由繼承人申報綜所稅。不過，在遺產尚未分割前，金融機構可暫不開立憑單，待完成分配後再依實際繼承人開立。