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車輛長期不用 辦停駛節稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

出國期間若車輛長期不用，記得先辦「停駛」才可免繳使用牌照稅。基隆稅務局提醒，民眾只要向監理機關申報車輛停止使用，停駛期間即可免課牌照稅，稅額也會按實際使用天數計算；若已先繳整期稅款，還可申請退還溢繳部分。

稅務局說明，使用牌照稅是以車輛是否「在用」作為課稅依據，而不是單純看車子有沒有開上路，因此，即使車輛長時間停放未使用，只要沒有辦理停駛申報，仍會被視為持續使用，依法須繳納全額稅款。

實務上，不少民眾出國、長期未用車，卻忽略停駛申報，導致多繳稅，只要事先向監理機關辦理停駛，稅額即可依實際使用期間按日計算，停駛期間完全免稅

若車輛之後要重新上路，必須先向監理機關辦理復駛登記，完成程序後才能合法使用。若未辦理復駛就直接使用車輛，或在停駛期間被查獲行駛於公共道路，不僅需補繳原本應納稅額，還會被處最高二倍以下罰鍰。

牌照稅 免稅

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