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2026報稅／有殼族房租扣抵 五個條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

5月報稅季，國稅局提醒，民眾申報綜所稅時，若要列報「房屋租金支出特別扣除額」，必須符合規定，名下若有房屋將無法適用，且設有排富規定。不過有殼族有五種例外情況，即使名下有屋仍可申報租金支出，降低綜所稅負擔。

五種情況包括房屋遭政府公告拆遷或列為危險建築、房屋毀損過半需修復、繼承取得但僅持部分產權、因工作或就學等原因必須異地租屋、符合分居申報規定者等。

租金特別扣除額每戶每年最高可扣除18萬元，適用條件包括納稅人、配偶及受扶養直系親屬，在國內租屋且供自住使用，不得用於營業或執行業務；同時，扣除金額需先減除已領取的政府租金補助。

若租屋期間在國內已有自有房屋，原則上就不能適用這項扣除。此外，也有排富條件，申報戶適用稅率在20%以上，或選擇股利、盈餘按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元，也不得適用，等於將高所得者排除在外。

但考量部分民眾實際居住困境，財政部也放寬認定標準，明定五種情況，即使名下有房，仍可視為「非自有房屋」，繼續適用租金扣除。

國稅局舉例，若納稅人因工作關係需在外地租屋，而全家名下僅有一戶自住房屋，且該房屋未作營業用途，則即使名下有房，仍可適用租金扣除，符合政策鼓勵實際居住需求的立意。

國稅局也提醒，民眾申報時須備妥相關證明文件，包括租賃契約、租金支付證明、戶籍登記資料或自住切結書，以及符合「視為非自有房屋」條件的佐證文件，避免因資料不齊影響扣除權益。

財政部 國稅局 租金

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