2026報稅／外商扣繳退稅 十年內申請

財政部高雄國稅局表示，外商申請適用所得稅協定、退還溢扣繳稅款期限，應在十年內提出申請。不過應留意兩大限制，包括租稅協定是否另有規定、是否為逾期舊案。

財政部已修正發布《適用所得稅協定查核準則》，並自2025年4月10日起生效，適用對象為他方締約國居住者，也就是外國納稅人，當取得我國來源所得，並已依法被扣繳稅款時，若原本可依所得稅協定享有免稅或較低稅率，但當時未申請適用，可在「繳稅日起算十年內」提出申請，經稅捐機關核定符合協定規定者，可退還溢扣繳稅款。

國稅局提醒，修正條文設有過渡期間規定，若案件在2025年4月10日新制上路前，已超過原本五年申請期限，就不適用延長為十年的新規定；代表只有在修法當下仍在五年期限內案件，才能延長到十年。此外，若個別所得稅協定本身另有更嚴格的期限規定，仍須優先依協定內容辦理。

舉例來說，台灣甲公司2020年4月15日支付日本A公司技術服務費並完成扣繳，若A公司原本可適用台日租稅協定享有營業利潤免稅，但未在第一時間申請，在修正規定前，最晚須在五年內、即2025年4月14日前提出申請。

由於新制上路時尚未超過五年，因此可適用新規，申請期限可延長至2030年4月14日，等於多出五年可向稅局補申請退稅。

另一方面，也有不適用延長的情形。例如台灣與德國簽訂的所得稅協定已明訂，退稅申請須在所得所屬年度後第四年底前提出，該規定優先適用，因此德國居住者仍須在四年內完成申請，無法適用十年。

國稅局提醒，企業若有跨境交易或支付外國企業款項，應重新檢視過往案件，特別是曾被扣繳但未申請適用所得稅協定的情形，可能仍在十年期限內，有機會申請退還溢扣稅款，申請時需備妥相關文件，包括申請書、合約（含中文譯本）、他方國家稅務機關核發的居住者證明，以及所得相關證明文件；若委託代理人辦理，還需附上授權書正本。