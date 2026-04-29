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基金課稅眉角大揭密 鉅亨買基金：掌握四大關鍵優化稅務

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
114年度綜合所得稅申報5月開跑，全球股市去年頻創新高，不少投資人手中基金已累積可觀報酬，也讓「基金獲利是否課稅」、「配息該如何申報」成為近期熱門議題。示意圖。圖／聯合報系資料照片
114年度綜合所得稅申報5月開跑，全球股市去年頻創新高，不少投資人手中基金已累積可觀報酬，也讓「基金獲利是否課稅」、「配息該如何申報」成為近期熱門議題。示意圖。圖／聯合報系資料照片

114年度綜合所得稅申報5月開跑，全球股市去年頻創新高，不少投資人手中基金已累積可觀報酬，也讓「基金獲利是否課稅」、「配息該如何申報」成為近期熱門議題。「鉅亨買基金」指出，基金稅制相對複雜，尤其配息與資本利得的課稅邏輯，往往與投資人直覺存在落差，若未釐清容易在報稅時出現誤判。事先掌握關鍵原則，不僅能降低報稅風險，還有機會優化稅負，甚至可透過機制打造免稅負的現金流，並兼顧資本利得成長機會。

針對投資人最關心的基金買賣價差（資本利得）課稅問題，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，關鍵在「基金註冊地」的差異。境內基金無論投資標的是國內或海外，其資本利得皆免課稅；境外基金部份則屬海外所得，該年度海外所得若超過新台幣100萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過750萬元，超出部分適用20%最低稅負制。他也提醒，僅在實際賣出、實現獲利時才會計入所得，且若原本綜所稅繳的金額高於最低稅負金額時，就無須再多繳稅。

基金配息課稅方面，張榮仁指出，需依「投資標的所在地」做判斷。投資於海外，配息屬海外所得，該年度海外所得達100萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過750萬元，超出部分課徵20%稅率；至於投資國內，則依性質適用不同規則。儲蓄利息併入綜所稅並享27萬元免稅額，債券利息採10%分離課稅；股票股利可選擇併入綜所稅並享8.5%可扣抵稅額（上限8萬元，換算大約94萬元的股利額度），或採28%分離課稅。他提醒，當單筆股利或利息逾2萬元時，會先扣2.11%補充保費，但申報時無須再重複計入。

從整體稅務規劃角度來看，張榮仁建議，投資人可透過分散收入來源來達到優化效果。他指出，若原本所得集中於境內，適度配置海外資產，有助於平衡整體稅率；對於高所得且股利金額較高者，採分離課稅通常較具優勢，反之則可選擇併入綜所稅以享受扣抵優惠。此外，透過分散配息或控制單筆利息金額，也有助降低補充保費負擔。他特別提醒，海外配息與資本利得無法互相抵減，規劃時須審慎評估。

另外，若投資人希望兼顧資本成長與穩定現金流，同時降低稅負，張榮仁建議可善用「自由Pay」機制。此機制透過提領資本利得打造類配息的現金流，提領金額與時間皆可自行設定，並可依市場與需求彈性調整。無現金需求時可先將提領率設定為0%，讓資金持續累積；有需要時再啟動提領，實現「靈活領取、操之在我」的理財新模式。搭配境內基金，還可享資本利得免稅優勢，整體稅務效率將更優於傳統配息產品。

自然人投資基金配息、資本利得課稅方式大不同。圖／鉅亨買基金提供
自然人投資基金配息、資本利得課稅方式大不同。圖／鉅亨買基金提供

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