一筆變兩筆？納稅人驚收長榮海運股利「扣繳通知書2次」 財政部回應

所得稅結算申報即將起跑，國民黨立委賴士葆29日質詢指出，媒體報導有股民反應收到長榮海運股利的扣繳通知書2次，想詢問是否還有其他上市櫃公司有類似問題？財政部長莊翠雲說，今天下班後、晚上就會做更正，其他上市櫃公司沒有問題。

媒體報導，不少納稅人發現長榮海運（2603）股利資料竟「一筆變兩筆」，台北國稅局也證實，且已請財政資訊中心更正，將於5月1日前完成更正。

立法院財政委員會29日審查115年度財政部相關預算案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。立法委員賴士葆也針對這問題追問，指最近有媒體報導指出，有股民收到長榮海運股利扣繳通知書2次，共30幾萬筆，其他上市櫃公司有無此問題。莊翠雲說，因為長榮公司重複送了2次資料，其他上市櫃公司沒有問題，今天下班後、今天晚上就會做更正。