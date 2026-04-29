快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

2026報稅／5月報稅季起跑 賴總統揭五大減稅新制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
5月報稅季起跑，賴清德總統揭五大減稅新制。聯合報系資料照
5月報稅季起跑，賴清德總統揭五大減稅新制。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席29日於中常會表示，5月1日起到6月1日止，是申報2025年綜合所得稅期間。今年推動五大減稅新制，包括每人基本生活所需費用提升至21.3萬元、長照特別扣除額提高五成到18萬元、學齡前幼兒特別扣除額擴大年齡、醫藥生育費放寬人工生殖列報、捐款風災扣除額。

賴總統表示，從本周五開始到6月1日止，是申報去年綜合所得稅期間。近年來，台灣經濟穩健成長，去年經濟成長率達到8.68%，是15年來新高。這不僅是全民共同努力的成果，也展現台灣在全球經貿變局中的韌性與實力。

賴總統說，政府始終清楚，將經濟成長所帶來的稅收成果，必須轉化為人民真正有感的日常生活。去年底，執政團隊秉持「經濟果實，全民共享」的原則，通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，透過制度性的減稅設計，將經濟成果回饋給社會。

賴總統指出，在綜合所得稅方面，今年推動五大減稅新制。首先，在維持排富下，每人基本生活所需費用提升至21.3萬元，長期照顧特別扣除額也提高五成到18萬元。

同時，為了減輕年輕家庭育兒負擔，學齡前幼兒特別扣除額也擴大年齡，從五歲放寬到六歲以下，並提高扣除額度：第一名子女從12萬元調升為15萬元，第二名以後則提高五成至22.5萬元。

此外，在「醫藥及生育費」部分，也放寬人工生殖的列報規定；還有，一些對災害的熱心公益，如去年丹娜絲風災、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，個人有捐贈財團法人賑災基金會成立的募款專案金額，都可以列舉扣除。

賴總統表示，無論是面對全球經貿快速變動，還是國內局勢各種挑戰，執政團隊都會秉持審慎而堅定的態度，持續推動國政。讓國家更有能力照顧人民、讓社會更加公平富足，是政府一貫的態度。

賴總統也說，除了照顧民生外，維護主權，更是執政團隊的首要任務。沒有主權就沒有台灣、也不會有中華民國，強化國防，應該要是跨黨派、一致對外的基本共識。

他重申，政院版的國防特別預算條例，獲得國內外一致肯定，國防部也多次強調，該草案已經經過專業、完整的規劃，不僅有與美方多次討論，更可以促進國內產業的發展。

他衷心盼望，下周的立法院黨團協商，可以通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全、給予國軍弟兄姊妹最完整的支持。

賴總統提到，針對今年政府推出多項減稅措施與申報新制，請所有的黨公職，全力協助行政團隊，加強宣導、擴大觸及，讓更多民眾了解各項減稅措施，也能真切感受到政府在強化世代照顧、減輕人民生活負擔上的努力。

綜合所得稅 賴清德 民進黨 報稅

延伸閱讀

賴總統：衷心期盼立院通過不打折的軍購條例

2026報稅／子女學費扣除額 有條件列報

2026報稅／綜所稅列報扶養兩個注意 錯列免稅額補帶罰

瑞昱獲總統創新獎 賴總統：鞏固台灣半導體領先地位

相關新聞

2026報稅／5月報稅季起跑 賴總統揭五大減稅新制

賴清德總統兼民進黨主席29日於中常會表示，5月1日起到6月1日止，是申報2025年綜合所得稅期間。今年推動五大減稅新制，包括每人基本生活所需費用提升至21.3萬元、長照特別扣除額提高五成到18萬元、學

報稅季開跑！電子支付繳所得稅最高6%回饋 悠遊付再抽萬元稅單幫你付

隨著5月報稅季到來，各大電子支付平台紛紛推出繳納綜合所得稅優惠方案，從現金回饋、點數累積到抽獎活動，多元好康齊發，積極搶攻繳稅市場，讓用戶不受時間地點限制、還能加碼享受回饋。

台股成交量翻倍帶動稅收 莊翠雲：稅收優於預期首要考量是減少舉債

台股交易火熱帶動證交稅成長，財政部估算成交量達一兆元時，證交稅收可來到24億元，亮眼的稅收表現讓民眾再度期待政府「還稅於民」。但財政部莊翠雲29日表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念

2026報稅／租屋族要懂！符合「5大例外」有房也能扣18萬

報稅列報租金扣除有條件。國稅局提醒，民眾若要在綜所稅申報時適用「房屋租金支出特別扣除額」，必須符合自住使用等規定，每戶每年最高可扣除18萬元，但若名下在國內已有房屋，原則上就不能再列報，且高所得族群也

親人過世後銀行利息怎麼報？這三步驟秒懂是遺產還是所得

民眾常以為人過世後，銀行存款產生的利息「全部都算遺產」或「全部都要報所得稅」，其實都不完全正確。國稅局解釋，關鍵在於「利息何時給付」，不同時間點，課稅方式完全不同，可能分別涉及所得稅或遺產稅，甚至由繼

房地合一稅別搞錯！他賣房漏「關鍵細節」 慘補200萬還被罰

不少民眾賣房時，會先自行試算稅額並直接到銀行繳款，以為流程已經完成，但實際上仍可能面臨補稅甚至處罰的情況。財政部台北國稅局提醒，近期就有民眾因房地交易流程處理不當，最後被補稅200萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。