報稅季開跑！電子支付繳所得稅最高6%回饋 悠遊付再抽萬元稅單幫你付

隨著5月報稅季到來，各大電子支付平台紛紛推出繳納綜合所得稅優惠方案，從現金回饋、點數累積到抽獎活動，多元好康齊發，積極搶攻繳稅市場，讓用戶不受時間地點限制、還能加碼享受回饋。

悠遊付於5月1日至5月31日推出多重優惠方案，只要使用悠遊付繳納所得稅，單筆滿1,000元，並完成至少1筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶的消費扣款，即可享有每筆2%回饋金，每戶最高回饋200元，限量4,500名。

針對高額繳稅族群更祭出加碼回饋，累計繳納所得稅達20,000元，並完成3筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶消費扣款，可再獲得100元回饋金；累計達50,000元者，則可再加碼300元回饋金，2項方案分別限量4,000名與700名，每戶各限領1次。

不僅如此，悠遊付同步推出「稅單幫您付」抽獎活動，將所得稅與房屋稅納入參與範圍。活動期間內，每完成1筆繳稅即可獲得1次抽獎機會，有機會獲得等值回饋金，最高以1萬元為上限，預計抽出20名幸運得主。另攜手玉山、元大及樂天3家合作銀行，祭出繳稅加碼回饋。

全支付則攜手玉山銀行推出點數回饋方案，活動自5月1日延續至6月4日。用戶透過APP繳納綜所稅，或於手機報稅系統選擇全支付並綁定玉山信用卡完成付款，除了可享免手續費優惠，成功繳稅者皆可獲得0.5%點數回饋，每帳號最高500點；若為首次綁定玉山信用卡並完成繳稅，再加碼0.5%，上限50點，合計最高可得550點，限量回饋贈完為止。

icash Pay今年也攜手合作銀行推出疊加回饋，用戶只要於5月31日前完成綁定台新銀行、台北富邦銀行或玉山銀行之信用卡，線上繳納綜所稅或房屋稅，且當月一般消費滿3,000元，即可享2% OPENPOINT回饋，每戶每月上限100點。新用戶另享額外2%回饋，上限50點。若使用玉山指定icash聯名卡並登錄，繳綜所稅再加碼2%回饋，整體回饋最高上看6%。

icash Pay攜手玉山銀行，繳綜所稅最高6%回饋。圖／愛金卡提供