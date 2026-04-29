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2026報稅／icash Pay 攜手玉山銀行 繳綜所稅最高6%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著5月綜合所得稅與房屋稅開徵，繳稅正式進入高峰期，民眾在面對大筆支出的同時，也更加重視支付效率與回饋機制，愛金卡公司旗下icash Pay為陪伴用戶度過繳稅季，整合「繳稅便利點」、「TWQR掃碼優惠」與「新戶抽職棒賽事門票」三大活動。icash Pay觀察「繳稅便利點」活動自4月開跑，於牌照稅開徵的首兩周，綁定信用卡繳納的用戶數已較去年同期成長近7成，顯示民眾使用行動支付繳稅的需求大幅提升。

針對5月1日即將開徵的綜合所得稅，icash Pay攜手玉山銀行祭出加碼回饋，只要綁定玉山指定icash聯名卡並登錄，繳綜所稅可額外再享2%點數回饋，與既有「繳稅便利點最高回饋4%」活動疊加後，最高回饋上看6%，堪稱2026繳稅「神支付」！5月31日前，icash Pay不論新舊用戶綁定台新銀行、台北富邦銀行或玉山銀行信用卡，線上繳納綜所稅、房屋稅，並於同月一般消費累積滿3,000元，即可享當月繳稅金額之2% OPENPOINT(每戶每月回饋上限100點)；新戶再享2% OPENPOINT(每戶回饋上限50點)，若是綁定指定玉山icash聯名卡繳納綜所稅，額外加碼2% OPENPOINT點數回饋，每戶回饋上限100點，需登錄。

除繳稅優惠外，深受用戶喜愛的icash Pay全台掃碼TWQR回饋活動也將於5月再度登場，自5月1日至8月31日每周一至周六，於全台標示TWQR店家使用icash Pay掃碼支付，單筆消費滿100元即贈5點OPENPOINT，單筆不累贈，每月最高回饋15點，活動期間每戶最高回饋60點，此活動限定以icash Pay帳戶進行付款、連結銀行帳戶付款。此外，6月30日前，亦可同享icash Pay新戶活動，首筆不限金額消費，除了可獲得50點OPENPOINT回饋外，還可登錄參加職棒「富邦悍將主場內野熱力區門票」抽獎活動，1人中獎、2人同行。

台北富邦銀行 玉山銀 綜所稅

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