台股成交量翻倍帶動稅收 莊翠雲：稅收優於預期首要考量是減少舉債

台股交易火熱帶動證交稅成長，財政部估算成交量達一兆元時，證交稅收可來到24億元，亮眼的稅收表現讓民眾再度期待政府「還稅於民」。但財政部莊翠雲29日表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念，當稅收優於預期時，首要考量應是減少舉債。

立法院財政委員會29日審查115年度財政部相關預算案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。國民黨立委賴士葆質詢時表示，台股交易熱絡，大盤還攻上四萬點，日成交量突破兆元水準，與財政部預估的目標日均成交量4,288億元相比，明顯高出許多。他說，財政部設定證交稅目標收入約為2,500億元，若以目前成交量推估，稅收大概會3倍以上，也就是增加約5,000億元，在證交稅收可能大幅超出預期之下，是否該考慮把「還稅於民」制度化，讓全民共享經濟成果。

莊翠雲回應時強調，現行稅收均依法律規定徵收，沒有無所謂「還稅於民」的概念。她說，若實際徵收數超過預算數，相關運用在預算法、公債法及財政紀律法中都有相關的規定，須依制度辦理，國家的財政韌性很重要，如果稅入的執行情況有超過預算數，第一個要做的就是要減少舉債。

看到稅收超徵，社會大眾難免有普發現金的期待，民進黨立委郭國文說，政府若僅強調依法繳庫、還債，民眾難以理解，建議財政部更清楚說明超收稅款的優先用途，例如補貼國營事業，如中油與台電以穩定物價、抑制通膨，或是挹注勞保、健保財務，這樣才更有說服力。