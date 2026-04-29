快訊

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

都18歲了！全台69大專校院宿舍還有宵禁 學團轟「什麼辦學特色」

1億元不夠！黃仁勳天價維安費 揭CEO遇襲風險飆升3關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台股成交量翻倍帶動稅收 莊翠雲：稅收優於預期首要考量是減少舉債

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台股交易火熱帶動證交稅成長，財政部估算成交量達一兆元時，證交稅收可來到24億元，亮眼的稅收表現讓民眾再度期待政府「還稅於民」。但財政部莊翠雲29日表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念，當稅收優於預期時，首要考量應是減少舉債。

立法院財政委員會29日審查115年度財政部相關預算案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。國民黨立委賴士葆質詢時表示，台股交易熱絡，大盤還攻上四萬點，日成交量突破兆元水準，與財政部預估的目標日均成交量4,288億元相比，明顯高出許多。他說，財政部設定證交稅目標收入約為2,500億元，若以目前成交量推估，稅收大概會3倍以上，也就是增加約5,000億元，在證交稅收可能大幅超出預期之下，是否該考慮把「還稅於民」制度化，讓全民共享經濟成果。

莊翠雲回應時強調，現行稅收均依法律規定徵收，沒有無所謂「還稅於民」的概念。她說，若實際徵收數超過預算數，相關運用在預算法、公債法及財政紀律法中都有相關的規定，須依制度辦理，國家的財政韌性很重要，如果稅入的執行情況有超過預算數，第一個要做的就是要減少舉債。

看到稅收超徵，社會大眾難免有普發現金的期待，民進黨立委郭國文說，政府若僅強調依法繳庫、還債，民眾難以理解，建議財政部更清楚說明超收稅款的優先用途，例如補貼國營事業，如中油與台電以穩定物價、抑制通膨，或是挹注勞保、健保財務，這樣才更有說服力。

國民黨 賴士葆 財政部

延伸閱讀

TISA租稅優惠 拚全民適用…彭金隆：與財部規劃不限職業別

虛擬資產應擴大開放 藍委盼增租稅優惠

財部：牌照稅繳納期限4/30 逾期將加徵滯納金

新青安2.0何時拍板出爐？財長莊翠雲：預計6月底前定案

相關新聞

親人過世後銀行利息怎麼報？這三步驟秒懂是遺產還是所得

民眾常以為人過世後，銀行存款產生的利息「全部都算遺產」或「全部都要報所得稅」，其實都不完全正確。國稅局解釋，關鍵在於「利息何時給付」，不同時間點，課稅方式完全不同，可能分別涉及所得稅或遺產稅，甚至由繼

台股成交量翻倍帶動稅收 莊翠雲：稅收優於預期首要考量是減少舉債

台股交易火熱帶動證交稅成長，財政部估算成交量達一兆元時，證交稅收可來到24億元，亮眼的稅收表現讓民眾再度期待政府「還稅於民」。但財政部莊翠雲29日表示，現行稅收均依規定徵收，沒有所謂「還稅於民」的概念

2026報稅／租屋族要懂！符合「5大例外」有房也能扣18萬

報稅列報租金扣除有條件。國稅局提醒，民眾若要在綜所稅申報時適用「房屋租金支出特別扣除額」，必須符合自住使用等規定，每戶每年最高可扣除18萬元，但若名下在國內已有房屋，原則上就不能再列報，且高所得族群也

房地合一稅別搞錯！他賣房漏「關鍵細節」 慘補200萬還被罰

不少民眾賣房時，會先自行試算稅額並直接到銀行繳款，以為流程已經完成，但實際上仍可能面臨補稅甚至處罰的情況。財政部台北國稅局提醒，近期就有民眾因房地交易流程處理不當，最後被補稅200萬元。

89坪3樓透天厝只要576萬起 執行署5月4日展開欠稅拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署5月4日上午11時，在基隆東信路辦公室拍賣多筆欠稅戶物件，其中基隆安樂區基金一路「同心圓社區」地下室雙平面停車位177萬元首拍。新北市萬里區「北基花園新城社區」89坪3層透天厝

自美國小額網購 放寬通關

為落實台美21世紀貿易倡議，財政部關務署昨（28）日表示，今年5月12日起，自美國報運進口（裝貨港國別為美國）完稅價格低於2,500美元（約新台幣7.8萬元）的快遞貨物，有條件放寬以「簡易申報單」辦理

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。