親人過世後銀行利息怎麼報？這三步驟秒懂是遺產還是所得

民眾常以為人過世後，銀行存款產生的利息「全部都算遺產」或「全部都要報所得稅」，其實都不完全正確。國稅局解釋，關鍵在於「利息何時給付」，不同時間點，課稅方式完全不同，可能分別涉及所得稅或遺產稅，甚至由繼承人申報。

國稅局說明，被繼承人過世後，存款利息要依「是否在生前已領到」來判斷歸屬，簡單來說，可以分成三種情況，第一種，生前領到的利息，屬於被繼承人的所得；第二種，死亡前已產生但尚未領到的利息，會列入遺產課徵遺產稅；第三種，死亡後才產生的利息，則改由繼承人申報所得稅。

舉例來說，美美（化名）在2025年10月31日死亡，銀行在同年6月21日及12月21日各發放一次利息。其中，6月21日發放的利息，屬於2025年1月1日至6月21日期間，因為當時美美仍在世，這筆利息就是美美的所得，銀行需依法扣繳並開立扣繳憑單。

至於12月21日發放的利息，要再細分，若是對應期間為6月22日至10月31日，雖然當時美美尚在世，但這筆利息是在過世後才發放，因此被視為「尚未實現的債權」，要併入遺產總額課徵遺產稅，不列入所得，也不需要開立扣繳憑單。

另外，同樣是12月21日發放，但如果利息期間是10月31日之後，也就是11月1日至12月21日，就屬於繼承人取得的利息收入，應由繼承人申報所得稅。不過，在遺產尚未分割或交付前，金融機構可以先不開立憑單，等完成繼承程序後，再依實際分配情形開立給各繼承人。

國稅局提醒，這類案件最容易出錯的地方，就是把不同期間的利息混在一起申報，導致漏報或重複申報，金融機構或扣繳義務人也要特別注意，應依規定正確辦理扣繳及填報扣繳憑單，如果事後發現資料錯誤，應儘速向稽徵機關申請更正，以免影響納稅人權益。