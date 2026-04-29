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房地合一稅別搞錯！他賣房漏「關鍵細節」 慘補200萬還被罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房地合一所得稅採自行申報制。圖／聯合報系資料照片
房地合一所得稅採自行申報制。圖／聯合報系資料照片

不少民眾賣房時，會先自行試算稅額並直接到銀行繳款，以為流程已經完成，但實際上仍可能面臨補稅甚至處罰的情況。財政部台北國稅局提醒，近期就有民眾因房地交易流程處理不當，最後被補稅200萬元。

國稅局表示，民眾只要出售2016年1月1日後取得的房屋、土地，須依規定在所有權移轉登記日的次日起30日內完成相關程序，不過，實務上，常見民眾自行計算稅額後先行繳納，卻忽略後續應辦事項，導致後續遭國稅局查核。

舉例來說，阿華（化名）於2025年2月以900萬元出售2020年12月自父親受贈取得的房地，並於3月3日完成過戶，他先自行試算應納稅額為32萬500元，並至銀行繳納，卻未依規定完成相關程序。

經國稅局查核後，重新認定其可減除成本為210萬元，計算交易所得為663萬元，適用持有期間未滿5年的35%稅率，核定應納稅額為232萬500元。

在扣除已繳納的32萬500元後，甲君仍須補繳200萬元，並因未依規定完成申報程序，另被處以罰鍰。

國稅局說明，房地合一所得稅採自行申報制，納稅人除繳納稅款外，仍須在期限內填具申報書並檢附相關文件，向戶籍地稽徵機關辦理申報，兩者缺一不可，僅完成繳稅，並不代表已履行完整義務。

此外，持有期間的計算也常讓民眾誤解，本案中，阿華持有約4年2個月，未滿5年，因此適用35%稅率，僅差10個月就可以適用5年以上20%稅率。國稅局提醒，須達「滿5年」才能適用較低稅率，差幾個月就可能落入不同稅率級距，稅負差異明顯。

國稅局呼籲，民眾辦理房地交易時，應留意申報期限及計算方式，避免因程序不完整或判斷錯誤，導致補稅與裁罰，增加不必要負擔。

國稅局 房地合一 台北

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