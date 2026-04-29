89坪3樓透天厝只要576萬起 執行署5月4日展開欠稅拍賣

法務部行政執行署宜蘭分署5月4日上午11時，在基隆東信路辦公室拍賣多筆欠稅戶物件，其中基隆安樂區基金一路「同心圓社區」地下室雙平面停車位177萬元首拍。新北市萬里區「北基花園新城社區」89坪3層透天厝以底價576萬元三拍。

基隆地區欠稅大戶「欣偉傑」建設股份有限公司因欠繳營業稅等逾億元未繳納，公司名下基隆市安樂區基金一路129巷22號「同心圓社區」雙平面停車位，以底價177萬元首拍。

在台北市以經營油漆類買賣的恩企實業有限公司，因涉及虛偽標記防火漆商品原產國及摻混調製防火漆而為銷售，不法獲利逾億元經判決確定，公司名下新北市萬里區愛一街7號「北基花園新城社區」約89坪3層透天厝遭刑案扣押。

因欠繳房屋稅、地價稅及營利事業所得稅逾551萬餘元未繳納，經稅捐機關移送法務部行政執行署台北分署執行，囑託宜蘭分署拍賣不動產。該不動產現為無人居住空屋、拍定後點交，以底價576萬元三拍，平均每坪6萬餘元。

另基隆林姓男子因欠繳交通罰鍰等合計58萬餘元未繳納，名下2000年出廠白色國瑞車輛，去年1月2日在基隆廟口商圈停車格遭「智慧扣車」，其後分期未繳納首拍；還有基隆一家連鎖麵包業者世紀糕點興業公司4台冰櫃也首拍，有興趣民眾敬請把握機會。

拍賣資訊請參閱官網（https://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw）查詢相關拍賣訊息。