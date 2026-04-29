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車輛遭吊照 不能掛試車牌
高雄市稅捐處提醒，車輛遭吊扣牌照之期間，即使掛上「第二類試車牌」，仍會被認定為牌照移用，一旦經查獲，可能會被裁處罰鍰。
「第二類試車牌」是提供汽車買賣業者在試車時，讓尚未正式領牌的車輛可合法上路使用，但仍有明確限制，包括僅能懸掛於曾領有牌照、目前無牌車輛，且適用車輛排氣量須在4,200立方公分以下，且其年度應納牌照稅，須依自用小客車最高稅額計算，排氣量3,001至4,200立方公分一年稅額為28,220元。
稅捐處強調，並非所有「無牌車」都能使用試車牌，若車輛正處於吊扣牌照管制期間，即使外觀看似無牌，也不得懸掛第二類試車牌上路，否則就會觸犯牌照移用規定，一旦違規，不僅申請試車牌的業者會被處罰，實際懸掛該牌照的車輛同樣會被裁罰。
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