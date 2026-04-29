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新屋房屋稅 最長課16個月

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

有民眾明明只持有房屋五個月，卻要繳超過一年的房屋稅，雲林縣稅務局解釋，房屋稅已改為「按年課徵」，並以每年2月末日為納稅義務基準日。若新成屋在前一年度3月至6月間開始課稅，該段期間的稅額會併入次一年度一起課徵，導致課稅月數拉長，最長可達16個月。

稅務局對此解釋，「房屋稅2.0」自2024年7月1日正式實施，從過去按月計算，改為按年課徵，並以每年2月最後一天作為納稅義務的認定時點，也就是說，當天登記在誰的名下，該年度的房屋稅就由誰負責繳納。

若房屋是在每年3月1日至6月30日間完成新建、增建或改建，因已超過當年度納稅基準日，該期間房屋稅不會在當年度課徵，而是延後併入下一年度計算。

因此，次一年度的課稅期間，會同時包含前一年度尚未課徵的數個月，加上完整12個月，形成超過一年的課稅期間。

房屋稅

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