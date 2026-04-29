2026報稅／子女學費扣除額 有條件列報

5月報稅，納稅人若要列報子女的教育學費特別扣除額，應留意適用規定。財政部高雄國稅局表示，須就讀教育部認可的國內外大專院校，附上學費、雜費等繳費收據影本，才能在每人每年2.5萬元限額內申報扣除額，且必須排除政府補助。

若子女在國外就讀語言學校，即便有入學通知及學費繳納證明等文件，也無法申報教育學費特別扣除額；另外，常見就讀空中大學，或父母本身就讀EMBA所支付的學費，都不符合條件。

近年不少父母選擇在學期之間，或大學畢業後、研究所入學前，讓子女在國外就讀語言學校作為人生歷練及進修，這筆費用被家長視為「教育費」，但要留意的是，依規定這筆費用不能列報教育學費扣除額。

另外，高雄國稅局也提醒，不只是列報教育學費扣除額時要注意，父母若要申報扶養成年子女，也必須照步來，釐清規定才能適用，以免遭剔除補稅。

依稅法規定，父母若要扶養「成年」子女、列報其免稅額，必須是子女仍在校就學、身心障礙或無謀生能力。其中，在校就學的認定方式，根據教育部解釋，必須具有「正式學籍」，並依學校行事曆至校上課，或學籍在學年度內為有效的在校肄業學生。

也就是說，子女就讀國外語言學校，屬短期語言進修性質，並非正式大學院校，也並無正式學籍，這種情況下，都不能認定為「在學中」，若子女已成年，將無法列報其免稅額。

國稅局提醒，如符合在校就學規定，欲列報扶養親屬免稅額及教育學費特別扣除額，申報時應檢附當年度繳費收據、學生證正反面影本等足資證明文件，以憑核認。