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自美國小額網購 放寬通關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為落實台美21世紀貿易倡議，財政部關務署昨（28）日表示，今年5月12日起，自美國報運進口（裝貨港國別為美國）完稅價格低於2,500美元（約新台幣7.8萬元）的快遞貨物，有條件放寬以「簡易申報單」辦理通關，估算約每年有3.2萬件受惠。

也就是說，未來自美國小額網購，只要完稅價格低於2,500美元，通關速度可望更快，網購更快到手。

現行通關辦法規定，進口快遞貨物完稅價格未逾新台幣5萬元，可採取簡易申報單辦理通關。因台美貿易倡議涵蓋貿易便捷化，依協定規定，應於協定生效後三年內，放寬自美國進口快遞貨物適用簡易申報限額至「低於2,500美元」。

對民眾而言，採簡易報關進口因程序較為簡便，通關速度比正式報關快，習慣自美國網購的民眾，將有機會實際受惠。

關務署已修正台美間貿易協定相關通關要點，並定於今年5月12日起實施。關務署副署長蘇淑貞解釋，新制實施後，原本的空海運快遞貨物通關辦法規定沒有改變，只要涉及輸入規定（如食品）或應課徵貨物稅（如藍芽音響）等貨物，仍應以一般進口報單辦理通關。

據統計，以去年自美國報運進口完稅價格在新台幣5萬至8萬元，報單數約4萬件，其中八成未涉及輸出入規定，因此這次放寬，粗估有3.2萬件受惠、占整體自美進口的1.6％。

為使業者與民眾查詢進口美國快遞貨物完稅價格是否適用放寬規定，海關將於關港貿單一窗口網站，定期公告每旬適用簡易申報單的新台幣門檻，並提供電子報訂閱。

蘇淑貞解釋，匯率是浮動的，申報日就是匯率的適用日，為方便申報及讓民眾或小額業者選擇有利匯率，關務署將於每月5、15、25日公告下一旬的換算匯率資訊。以5月12日的上路日為例，關務署將在5月5日公告，適用期間將為5月12至20日；5月15日將公告適用於5月21至31日的新台幣門檻。

關務署呼籲快遞報關業者及早因應，預先調整報關系統設定，並辦理人員教育訓練，確保新制順利上路。

美國

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