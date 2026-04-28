財部：身障者用車 二等親住居所相符免徵牌照稅

為減輕身障者及其照顧者的經濟負擔，財政部今天發布解釋令，身心障礙者的二親等以內親屬所有，其住居所地址與該身心障礙者戶籍地相同的車輛，得申請免徵使用牌照稅規定。

使用牌照稅法今年1月修正公布，規定無駕照的身心障礙者，其本人、配偶或同戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，得免徵使用牌照稅，並增列二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同的車輛，亦得適用免徵規定，每位身障者以1輛為限。

財政部今天說明，新規修正公布後，部分民眾反映，車輛車籍地原則應與車主戶籍地一致的車輛監理實務，影響申請適用免徵使用牌照稅的權益。

財政部表示，經與交通部會商後，考量依交通法令規定，車輛所有人除戶籍地址外，另基於生活需要，得以實際居住地另行申請登記「住居所地址」，倘若身障者二親等以內親屬所有車輛登記的「住居所地址」與該身障者戶籍地相同，應可判定其有共同生活並將其所有車輛供該身障者使用，尚符合免稅規定立法意旨。

因此，財政部今天發布解釋令，核釋符合資格的車輛車主得申請免徵使用牌照稅，以減輕照顧者租稅負擔，落實使用牌照稅法身障車免稅規定的法益。

財政部舉例，若甲君為身障者，因身心障礙情況致無駕駛執照，平日由不同戶籍的二親等以內親屬乙君（子女），駕駛所有車輛（A車）接送甲，提供行的需求，公路監理資訊系統A車登載的住居所地址與甲戶籍地相同，則乙得依解釋令規定申請免徵A車使用牌照稅。

財政部提醒，請符合解釋令規定車輛的車主，向車籍所在地地方稅稽徵機關提出申請，財政部也將加強宣導，以利外界了解，落實照顧身障者的政策意旨。