自美進口商品完稅價低於2500美元 5/12起採簡易報關

為落實台美21世紀貿易倡議，財政部今天表示，今年5月12日起，對自美國報運進口完稅價格低於2500美元（約新台幣7萬9000元）的快遞貨物，放寬得以「簡易申報單」辦理通關，以促進雙方貿易便捷化，估計工作時程可縮短1至2天。

台美21世紀貿易倡議首批協定112年在華府簽署，議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5面向。

關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會說明，現行進口快遞貨物完稅價格未逾新台幣5萬元者，才能以簡易申報單辦理通關，而在台美21世紀貿易倡議首批協定113年12月10日生效後，依協定規定，應於協定生效後3年內，放寬自美國進口快遞貨物適用簡易申報門檻的限額為「低於2500美元」。

關務署說明，後續將修正「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定通關作業要點」，並定於今年5月12日起實施。

蘇淑貞提醒，新制實施後，業者仍應遵守規定，凡涉及輸入規定（如食品）或應課徵貨物稅（如藍芽音響）等貨物，仍應以一般進口報單辦理通關。呼籲快遞報關業者及早因應，預先調整報關系統的設定，並辦理人員教育訓練，以確保新制順利上路，貨物通關順暢。

根據關務署統計，114年自美國報運進口完稅價格落在新台幣5萬元至8萬元之間的快遞貨物約4萬餘件，其中約8成不涉及輸入規定。若以去年數據為例，約有3萬2000件快遞貨物符合新規規定，占整體進口快遞貨物比例約1.6%。

官員補充，若快遞貨物以「簡易申報單」辦理通關，可節省等待文件等作業時間，預估工作時程可縮短1至2天。

另為利業者及民眾查詢進口美國快遞貨物完稅價格是否符合門檻，關務署表示，海關將於關港貿單一窗口網站的「（GC339）台美21世紀貿易倡議每旬進口快遞簡易申報單完稅價格門檻」網頁，定期公告每旬適用簡易申報單的新台幣門檻，並提供電子報訂閱，訂閱者可於每月5、15、25日收到下一旬的資訊，歡迎大眾多加運用。