2026報稅／守護荷包必看 五大減稅攻略一次掌握

報稅季將至，想要真正少繳一點稅，關鍵不是最後才填資料，而是先搞懂「今年有哪些減稅項目」。高雄國稅局提醒，2025年報稅適用共有五大減稅利多，民眾可提前確認是否符合條件，才能在申報時完整運用、守住荷包。

首先，基本生活費標準再上調，比2024年增加3,000元，每人提高至21萬3,000元，等於可多扣除一點生活必要支出，直接降低課稅所得。

第二，長期照顧特別扣除額提高，每人每年可扣除18萬元，較前一年增加6萬元。不過要注意，必須符合衛生福利部公告的身心失能、需長期照顧資格，才能適用。此外，若當年度適用稅率在20%以上、選擇股利及盈餘按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，則不適用此項扣除。

第三，長照扣除額的適用條件同步放寬。新增只要經醫師開立診斷證明，且符合勞動部於2025年7月31日公告的病症或病況，即使是在家自行照顧，也能適用長照扣除額，讓更多家庭有機會減輕稅負。

不過國稅局也提醒，2025年7月30日雖已放寬年滿80歲以上者可申請聘僱外籍看護，但若要列報長照扣除額，仍須符合衛福部認定的身心失能條件，並非只要聘僱看護即可適用，民眾需特別留意。

第四，人工生殖療程費用的列報規定也更具彈性。即使是在非公立醫院或未經財政部認定會計制度完善的機構進行療程，只要相關費用經中央或地方政府核准補助，扣除補助與保險給付後的自付額，仍可列報為醫藥及生育費扣除。

第五，特定捐款可全額列舉扣除。個人若捐贈給財團法人賑災基金會「丹娜絲風災募款專案」及「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，可視為對政府的捐贈，並享有全額列舉扣除優惠。

今年報稅制度在長照、醫療及捐贈面向都有放寬與加碼，但多數優惠都設有條件限制。國稅局建議，民眾可在報稅前先盤點自身情況與相關證明文件，避免錯過可適用的減稅機會，甚至因誤用規定而影響申報正確性。