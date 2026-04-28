海快業者注意！涉及輸出入規定海快貨物 應以一般報單申報

勞動部去年放寬免評巴氏量表與年滿80歲以上被看護者，得持相關證明文件申請聘僱外籍家庭看護工。財政部提醒，勞動部去年放寬兩大類別，若是符合免評巴氏量表的病況或病症資格者，今年報稅時可以長期照顧特別扣除額的列報資格，但適用年齡資格者則無法列報，民眾切勿混淆。

2026-04-28 10:21