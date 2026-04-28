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海快業者注意！涉及輸出入規定海快貨物 應以一般報單申報
基隆關表示，邇來查獲多起海運快遞業者（下稱業者）以簡易申報單申報涉及輸出入規定貨物，除須改以一般報單申報，延宕通關時效，海關後續將依規定裁處罰鍰，提醒業者留意，以免受罰。
基隆關說明，依據海運快遞貨物通關辦法（下稱海快通關辦法）第12條第1項第2款規定，進出口海運快遞貨物（下稱海快貨物），涉及輸出入規定，非屬特殊情形經海關公告者，應以一般報單申報。違反前開規定以簡易申報單申報者，按海快通關辦法第28條規定，由海關依關稅法第87條規定，予以警告或處新臺幣6,000元以上3萬元以下罰鍰，並得命其限期改正；屆期未改正者，按次處罰；處罰3次仍未完成改正或違規情節重大者，得停止6個月以下海快貨物通關的業務或廢止其登記，業者不可不慎。
基隆關呼籲，業者申報海快貨物前，應充分掌握貨物資訊，俾判定是否涉及輸出入規定，以適當申報方式完成通關，避免受罰；倘有通關疑問，歡迎洽詢該關，以維自身權益。
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