遠銀家辦邀台北國稅局長樓美鐘 傳授2026年報稅攻略

5月報稅季即將到來，民眾內心難免浮現焦慮「今年要繳多少稅？」、「和朋友合租房屋也能申報房租支出特別扣除額嗎？」、「長輩住長照機構有哪些特別的扣除額？」、「5月1日國定假日能報稅嗎？」。

遠東商銀《十樂不設 錢進人生》Podcast最新上架集數，特別邀請台北國稅局局長樓美鐘擔任重量級嘉賓，與遠銀家族辦公室資深顧問一同解析2026年最新報稅利多，從房租抵稅、育兒福利、長輩照護到網紅該如何報稅等，樓局長親自為聽眾畫重點，傳授如何在申報所得中聰明避雷，守護您的每一分辛苦錢。

政府為接住肩負「上有老、下有小」重擔的三明治族群，今年長期照顧特別扣除額的扣除額度由12萬大幅調升至18萬元；而幼兒學前特別扣除額的的適用年齡在6歲以下，涵蓋完整的學前階段，第一名子女每年扣除額為15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除額為22.5萬元並刪除排富條款，讓這份暖意遍及各個育兒家庭。

此外，隨著每人基本生活費金額調高，扶養親屬較多的家庭在報稅時將能感受到實質的減壓。樓美鐘在節目中預告2027年「減稅大禮包」，包含免稅額、標準扣除額及課稅級距都將調升，這不僅是數字的調整，更是展現政府與民眾站在一起，共同承擔生活重擔的具體承諾。

而在租屋族最關心的居住成本上，自2024年起，房屋租金支出已由列舉扣除額改為特別扣除額、上限18萬元並訂有排富規定，為南、北漂打拼族群守住荷包。

樓美鐘在節目中為大家精算，若單身租屋族年薪在62.6萬元以下，就有機會享受免繳稅的小確幸。不過，想領到這份減稅紅包也有關鍵眉角，遠銀家族辦公室資深顧問提醒，由於國稅局採實質金流認定，建議付房租時使用轉帳並備註月分，於報稅時提供轉帳明細，能有效避免因現金支付沒拿到收據，而與18萬特別扣除額擦身而過。

「報稅不只是每年的例行公事，更像是家庭財務的年度健檢。」遠銀家族辦公室資深顧問指出，透過報稅盤點資產，再由專業團隊協助布局，能為財富築起穩固根基，有了這份底氣，即便遇到突如其來的變動，依然能從容應對人生每一場挑戰。