2026報稅／五月報稅季將至 五大發卡行多元優惠方案一次看

五月報稅季將至，報稅金額與資金調度成為國人關注重點。為協助民眾輕鬆完成稅務申報，五大發卡行均祭出多元優惠方案。想拿最高回饋可選擇玉山（1%全支付），屬高資產客戶可挑富邦（0.66%）回饋，要分期不卡現金流則選台新銀或國泰世華，想簡單無門檻就挑中信銀。

中信銀：5月1日至6月4日持中國信託LINE Pay卡、中信商旅鈦金卡繳納綜所稅，可享0.1%回饋無上限；選擇中國信託uniopen 聯名卡、和泰聯名卡則最高可享0.4%回饋。若持中國信託中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅，則享有哩程優惠，每新臺幣300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼，財富管理會員持中國信託財管鼎鑽卡繳稅，除可享最高0.2%現金回饋，還可再參加60萬元刷卡金抽獎活動。針對有資金彈性規劃需求的卡友，中國信託銀行同步推出中信卡不限卡別固定額度內最高6期分期0利率優惠。

國泰世華銀：全卡友單筆繳稅滿3,000元，即享3、6期0利率；世界卡卡友獨享最高12期0利率。針對大額納稅人，刷指定卡別單筆繳稅滿額最高享0.3%小樹點(信用卡)回饋；單筆滿1,600萬元以上加碼再贈5萬點小樹點(信用卡)，合計最高回饋達10萬點，卡友可同時享有「分期0利率」與「點數回饋」雙重優惠，幫助客戶靈活配置資金，輕鬆報稅無負擔。

北富銀：在「一次付清」優惠方面，針對理財會員，恆富、智富理財會員可享最高0.66%刷卡金回饋；穩富理財會員可享最高0.5%刷卡金回饋。一般存戶方面，單筆繳稅滿30萬元，可享最高0.36%刷卡金回饋。另富邦J卡提供卡友單筆繳稅金額達8萬元，即可享有最高0.25%刷卡金回饋；單筆繳稅金額達100萬元，更可享有最高0.36%刷卡金回饋。

玉山銀：一次付清優惠，最高享0.3%回饋、星宇卡哩程回饋最高0.6%。指定卡友星宇卡：每200元累積1哩，上限10萬哩(例如可兌換1張日本來回商務艙機票)，哩程回饋最高0.6%。世界卡、無限卡、Unicard、熊本熊卡且本行自扣者：稅款100萬元(含)以上享0.3%玉山e point回饋(上限10萬點)；稅款未滿100萬元享0.2%玉山e point回饋。指定等級理財會員，最高享0.4%回饋(上限15萬)，且同享分期方案。全卡友：繳稅享0.1%回饋(上限10萬)。另外，全支付綁定玉山信用卡繳稅，不限金額最高享1%全點回饋。

台新銀：其中以私銀／財管會員「綜所稅」專屬方案最受矚目，主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，協助客戶在報稅期間靈活規劃資金運用。台新銀今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計，私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案，讓持卡人可依自身需求，在回饋與資金彈性間取得最佳平衡。