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2026報稅／報稅方式差很大！用錯恐晚3個月才拿到退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局提醒，以存款帳戶直撥退稅，是目前最方便也最安全的方式。（示意圖取自Pexels）
國稅局提醒，以存款帳戶直撥退稅，是目前最方便也最安全的方式。（示意圖取自Pexels）

想提早拿到退稅款，關鍵在「怎麼報稅」。財政部南區國稅局提醒，2025年度綜合所得稅申報將從2026年5月1日開始，只要符合指定條件，就能列入第1批退稅，最快在2026年7月31日入帳；若用錯方式，可能要等到2026年10月30日才拿得到。

國稅局指出，想趕上第1批退稅，有三種方式可以選擇。第一是在2026年6月1日以前透過網路或手機完成申報；第二是同樣在2026年6月1日前，利用稅額試算服務，透過「線上登錄」或「電話語音」確認回復；第三則是在2026年5月11日前，將稅額試算的紙本資料送回戶籍所在地的稽徵機關。只要符合上述任一方式，就能進入2026年7月31日撥付的首批退稅名單。

在退稅方式上，國稅局也提醒，申報時記得填寫本人、配偶或受扶養親屬的金融機構或郵局帳戶，或直接勾選沿用去年已成功使用的帳戶，退稅款就會在退稅日直接匯入，省去額外手續。如果沒有提供帳戶資料，則需等收到國稅局寄發的退稅憑單後，再到金融機構辦理兌領，流程相對較繁瑣。

至於仍採用二維條碼或人工申報的民眾，國稅局特別提醒，這類案件會被列入第2批退稅，須等到2026年10月30日才會入帳，時間落差達3個月以上。建議習慣傳統申報方式的民眾，今年可改用網路或手機報稅，不僅操作簡單，也能提早領到退稅。

國稅局強調，選擇以存款帳戶直撥退稅，是目前最方便也最安全的方式，不但不用親自跑銀行或郵局，也避免退稅憑單遺失、忘記兌領，甚至被冒領的風險，整體流程更省時、省力。

國稅局 報稅

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