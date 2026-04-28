普發1萬倒數 25萬人還沒領

普發現金1萬元領取期限將於4月30日截止，財政部昨（27）日表示，截至26日已超過2,331萬人領取，領取率達98.92％，約有25萬人尚未領取。

其中有近3萬人採登記入帳失敗後，未再循其他管道領取。國庫署提醒，民眾如在今年4月29日及4月30日才符合領取資格，且循登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取失敗，務必在4月30日23時59分59秒前，撥打1988免付費客服專線申請，或透過普發現金官網線上文字客服申請，逾期不受理。

至於今年4月1日至30日國內出生並領有出生證明的新生兒，且生母或生父符合領取資格，領取期限至5月22日，財政部特別提醒，期限並非5月31日。