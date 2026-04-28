「養龍蝦」報稅 當心資安風險

代理式AI崛起，愈來愈多人「養龍蝦」，甚至用來報稅。KPMG安侯建業聯合會計師事務所提醒三大資安風險，包含個資外洩、AI工具安全漏洞、計算錯誤風險。

KPMG指出，今年網路上出現一股「AI報稅」風潮，包括俗稱「AI龍蝦」的OpenClaw及Hermes Agent等工具，讓使用者嘗試交由AI協助整理資料、試算稅額，甚至規劃節稅策略。有美國研究顯示，代理式AI可望節省62%報稅時間。

然而KPMG安侯企管公司董事總經理謝昀澤提醒，AI報稅並非沒有風險。首先是個資外洩問題。民眾若將下載的全戶所得與扣除額資料直接上傳給AI分析，因包含身分證字號、銀行帳戶與資產資訊，恐將敏感資料暴露在外。

其次是工具本身資安疑慮。部分AI外掛技能被質疑存在安全漏洞或遭惡意操弄，一旦AI代理人遭入侵，不僅資料可能被竊取，也可能在背景執行異常指令。

第三是計算錯誤風險。AI雖運算快速，但仍可能判斷錯誤，例如扶養資格認定、海外所得門檻或扣除額適用條件等。一旦申報錯誤，補稅或罰鍰責任仍由納稅人自行承擔。