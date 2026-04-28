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隨貨贈品 有條件免開發票

經濟日報／ 記者胡順惠邱琮皓／台北報導

許多商家為刺激買氣，常透過贈送樣品、辦理抽獎或隨貨附贈贈品吸引消費者，部分店家直覺認為「送東西不用開發票」，但其實不完全正確。財政部台北國稅局提醒，依規定，營業人將貨物無償移轉他人，原則上仍應視為銷售行為開立統一發票

不過，若屬與本業相關的促銷行為，則可在符合條件下免開發票，但仍應設帳記錄，否則恐有漏報風險。

國稅局說明，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，企業將自行產製、進口或購買的貨物無償提供他人使用，原則上應視同銷售，需開立統一發票並申報營業稅，主要是為避免業者藉由「贈送」名義規避銷售行為，影響稅負公平。

不過，考量實務上促銷活動頻繁，若每一筆贈品都須開立發票，作業負擔過重，因此法規也提供例外。凡屬供本業及附屬業務使用的情形，包括贈送商品樣品、舉辦抽獎活動所提供的獎品，以及銷貨時隨貨附贈的贈品，甚至依合約提供的售後免費維修或更換零件，只要符合規定，均可免視為銷售貨物，也就是不必開立統一發票。

國稅局舉例，賣場推出購買節能冷氣送電風扇的促銷活動，電風扇是無償提供，但原則上應視為銷售並開立發票；不過因該贈品屬銷貨附贈且與本業相關，可適用例外規定，可免開發票，同時仍可申報相關進項稅額扣抵，不過，業者仍須將該筆贈品成本如實入帳，確保帳務完整。

國稅局提醒，實務上常見錯誤在於業者誤以為所有贈品都不需開發票，甚至連帳務也未記錄，這不僅可能被認定為漏開發票，還可能影響進項稅額扣抵權益，建議企業在規劃行銷活動時，應先釐清是否屬於「本業及附屬業務使用」的範圍，並確實建立帳務記錄，以兼顧促銷效果與稅務合規。

財政部 國稅局 統一發票

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