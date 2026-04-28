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2026報稅／海外所得申報 別踩三地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
海外所得申報 別踩三地雷。聯合報系資料照
海外所得申報 別踩三地雷。聯合報系資料照

5月報稅季來了，愈來愈多民眾投資海外基金、股票或持有KY股，但海外所得申報規定與國內所得不同，一不留意就可能踩雷。國稅局提醒，去年若有海外所得，須依規定申報最低稅負，實務上最常見三大地雷，包括未主動申報、誤判所得性質、錯誤計算損益。

首先，國稅局指出，納稅人最常見疏忽就是「未主動申報」。不少民眾誤以為海外所得會像國內所得一樣，列入稽徵機關提供的查詢或試算資料，但實際上，海外所得並不在查詢範圍內，納稅人須自行彙整申報。若因未查到資料而忽略申報，將可能構成漏稅。

第二是「誤判所得性質」。國稅局指出，常見情形包括將KY股票配發股利誤認為國內所得，或將大陸來源所得列為海外所得，實際上，KY股利屬海外所得，應計入基本所得額，申報最低稅負；而大陸來源所得則應併入台灣來源所得，合併課徵綜所稅，若分類錯誤，將影響整體稅負計算。

第三則是「錯誤計算損益」，部分民眾在申報海外財產交易所得時，常出現重複扣除成本或誤用盈虧互抵的情況。

國稅局說明，金融機構寄發的海外所得明細表，多已採移動平均法計算成本，所列金額為扣除成本後的淨所得，不可再自行扣除一次。此外，海外財產交易損失目前僅能在同一年度內，從同類的財產交易所得中扣除，不能拿來抵減利息或股利所得，也不得遞延至以後年度使用。

另在投資操作上，國稅局也提醒，海外基金轉換在稅法上視同先贖回再申購，即使沒有實際匯入現金，仍須在當年度計算原基金損益並申報所得，若誤以為無須課稅，也可能造成漏報。

國稅局表示，依規定，海外所得達100萬元，且基本所得額合計超過750萬元者，即須申報最低稅負，若基本稅額較一般所得稅額高，就要補繳差額。由於海外投資型態日益多元，相關規定也較為複雜，建議納稅人於報稅前先盤點全年投資資料，釐清所得類型與計算方式，以免因申報錯誤影響自身權益。

國稅局

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