倒數四天！ 115年使用牌照稅繳納期限至4月30日止

台北市稅捐稽徵處表示，今年使用牌照稅繳納期限至4月30日止，提醒納稅義務人如期繳納，如車主未收到或遺失繳款書，可至「地方稅網路申報作業」，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，輸入「車牌號碼及統一編號」即可線上查繳稅款，或就近盡速向該處所屬分處及派駐臺北市區監理所、士林監理站使用牌照稅服務櫃檯查詢或申請補發。另已辦理金融機構（或郵局）約定轉帳繳納使用牌照稅者，請於今年5月4日前預留足額存款，以利扣款。

該處說明，為方便民眾繳納稅款，除掃描稅單QR-Code線上繳稅外，並可使用「行動支付工具」、「電子支付帳戶」繳稅業者之APP等e化繳稅。各項繳稅方式可參閱繳款書上的繳納說明，或可至該處網站首頁「使用牌照稅開徵專區」查閱。

該處特別提醒，使用牌照稅如逾期繳納，每逾3日按滯納稅額加徵1%滯納金，最高加徵10％，逾30日仍未繳納者，將移送強制執行，請民眾留意繳納期限，以免逾期受罰。另外，提醒民眾如車輛暫時不使用，可向監理機關辦理停駛登記，申報停駛期間按日停徵使用牌照稅。