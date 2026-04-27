2026報稅／失業不等於無謀生能力 報稅列報扶養手足要注意

5月報稅期間將屆，常見納稅義務人誤將無收入的已成年親屬，例如兄弟姊妹，列報為受扶養親屬，認為只要親屬沒工作、沒收入，就符合所得稅法規定的「無謀生能力」。財政部南區國稅局表示，「無謀生能力」應符合財政部核釋之認定原則，並非僅以是否有收入作為判斷依據。

南區國稅局進一步說明，所得稅法所稱「無謀生能力」，應符合下列要件之一：一、因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。二、符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。三、受監護宣告，尚未撤銷者。

因此，若僅為單純失業、待業在家或無薪假等原因，導致當年度無工作收入，並不符合所得稅法規定「無謀生能力」之要件。另納稅義務人及其配偶之未滿60歲直系尊親屬，如當年度所得額未超過財政部依納稅者權利保護法第4條規定公告該年度每人基本生活所需之費用（114年度為21萬3,000元）或領有身心障礙證明或為精神衛生法第3條第4款規定之病人，亦屬無謀生能力。

舉例來說，甲君113年度綜合所得稅結算申報，列報扶養已成年且失業多年之胞妹乙君免稅額9萬7,000元，乙君雖與甲君同住一家，但甲君未能提示乙君無謀生能力之相關證明文件，該局乃否准其認列免稅額。

南區國稅局提醒，納稅義務人申報扶養無謀生能力親屬時，應注意相關規定，並於申報時提示相關證明文件，以免因不符合規定而遭國稅局調整補稅。