2026報稅／報稅季省荷包！「繳稅神卡」登場 銀行加碼優惠一次看

一年一度報稅季即將到來，根據統計，2025年國人以信用卡繳綜所稅超過8成、總金額近2,200億元，再度創下歷史新高。今年各大銀行也推出高額回饋，如永豐信用卡繳稅最高回饋25萬刷卡金，全卡友免手續費；中信推出信用卡繳稅活動，現金、點數、哩程加碼或6期分期0利率優惠隨選；台新信用卡繳稅主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，提供民眾多元、彈性的選擇。

台新銀行指出，今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計，私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案。

中信銀行觀察，已有超過八成的中信卡友選擇刷卡繳納稅金，因此推出指定信用卡及簽帳金融卡的繳稅彈性回饋，5月1日至6月4日持中信LINE Pay卡、中信商旅鈦金卡繳納綜所稅，可享0.1%回饋無上限；選擇中信uniopen聯名卡、和泰聯名卡則最高可享0.4%回饋。若持中信華航聯名卡或ANA聯名卡繳稅，則享有哩程優惠，每300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼，財富管理會員持中國信託財管鼎鑽卡繳稅，除可享最高0.2%現金回饋，還可再參加60萬元刷卡金抽獎活動。

永豐銀行表示，刷該行信用卡繳納綜合所得稅，全卡友享免手續費優惠；高資產私人銀行、亞洲資產中心客戶，最高回饋25萬刷卡金再享6期0利率；刷永傳世界卡繳稅，除回饋刷卡金外，5月20日前新申辦正卡，繳稅達1,000萬（含）以上、加贈遠東百貨萬元即享券；旗下尊榮理財永傳會員刷任一永豐卡繳稅，登錄享最高回饋0.38%刷卡金（上限15萬）及6期0利率，永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。

玉山銀行表示，全卡友使用信用卡繳綜所稅，享0.1%回饋（上限10萬）且無手續費用、6期0利率；使用星宇卡繳稅，每200元累積1哩，上限10萬哩，相當於可兌換一張日本來回商務艙機票，哩程回饋最高0.6%；使用世界卡、無限卡、Unicard、熊本熊卡且本行自扣者，稅款100萬元(含)以上享0.3%玉山e point回饋（上限10萬點）。

凱基銀行提供全卡友繳綜所稅、房屋稅0手續費，並享刷卡分期付 3至30 期年利率 6% 起優惠利率，而新申辦凱基萬事達卡，享最高0.3%回饋，包括繳稅金額享0.2%回饋，及設定凱基帳戶自動扣繳，再加碼0.1%回饋，每戶最高回饋100 元刷卡金。

合庫銀行推出信用卡繳稅優惠，包含免收刷卡手續費，並提供一次付清現金回饋，最高回饋金額高達10萬元。另針對刷卡繳稅金額達1,000萬元以上，除享原有優惠外，再加碼贈送SOGO禮券5,000元。