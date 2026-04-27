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用 AI 龍蝦、愛馬仕幫報稅？ KPMG 揭背後三大隱藏地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
專家建議，使用OpenClaw幫忙試算稅額，最終還是需要人工確認。（中新社）
專家建議，使用OpenClaw幫忙試算稅額，最終還是需要人工確認。（中新社）

報稅進入數位化時代，今年更出現新變化，「代理式AI」開始介入報稅流程。KPMG提醒，雖然國稅局網路與手機報稅系統已相當成熟，但AI工具能協助整理複雜資料、試算稅額甚至規劃節稅，讓不少民眾躍躍欲試。不過，資安與錯誤風險同樣升高，若使用不當，恐反而付出更高代價。

過去每到5月報稅季，不少民眾都要面對紙本單據、保單收據與扶養資料，流程繁瑣令人崩潰。近年來，國稅局推動網路與手機報稅後，簡單案件多半可快速完成，也被不少網友視為便利措施。

但今年情況不同，網路上開始出現一股「AI報稅」風潮，包括俗稱「AI龍蝦」的OpenClaw，以及Hermes Agent等工具，讓使用者嘗試交由AI協助整理資料、試算稅額，甚至規劃節稅策略。

這樣的趨勢並非台灣獨有。美國研究顯示，代理式AI可望節省高達62%的報稅時間，而當地納稅人每年花在報稅上的工時高達7.9億小時，換算生產力損失達4,130億美元，也讓報稅被視為AI應用的重要場景之一。

不過，既然官方系統已相當便利，AI為何仍引發關注？KPMG安侯建業稅務部執業會計師張智揚指出，目前報稅系統已能自動帶入所得資料、試算較有利方案並提示錯誤，雖未標榜AI，但已具備「智慧稅務助理」雛形，問題在於，系統只能處理已電子化的官方資料。

對於收入來源單純的上班族而言，官方系統已足夠使用；但對斜槓接案者、YouTuber、海外工作者、加密貨幣投資人或有海外資產配置的家庭來說，常需處理未電子化資料、海外收入與零散收據，這些資訊無法由系統自動整合，也成為AI切入的空間。

KPMG安侯企管公司董事總經理謝昀澤指出，生成式AI近三年已從新奇工具轉為日常助手，許多人已養成先詢問AI的習慣。今年代理式AI進一步發展，開始具備「執行任務」能力，例如可整理租屋、醫療與保險收據、彙整多平台收入，甚至比較不同申報情境，讓部分民眾將AI視為報稅前的輔助工具，或用來交叉驗證官方試算結果。

然而，AI報稅並非沒有風險。首先是個資外洩問題。有民眾將國稅局下載的全戶所得與扣除額資料直接上傳給AI分析，但這類文件包含身分證字號、銀行帳戶與資產資訊，一旦交由來源不明的工具處理，等同將敏感資料暴露在外，可能被不當利用。

其次是工具本身的資安疑慮。部分AI外掛技能被質疑存在安全漏洞或遭惡意操弄，一旦AI代理人遭入侵，不僅資料可能被竊取，也可能在背景執行異常指令，甚至產生額外費用風險。

第三則是計算錯誤風險。AI雖然運算快速，但仍可能出現判斷錯誤，例如扶養資格認定、海外所得門檻或扣除額適用條件等。一旦申報錯誤，補稅或罰鍰責任仍由納稅人自行承擔。

面對AI浪潮，謝昀澤認為，現階段較可行的做法，是將AI定位為「報稅前的輔助工具」，用於整理資料、試算不同情境與建立提醒清單，最終仍回到官方系統完成申報。尤其對收入結構較複雜的族群，這種「AI協助、人工確認」的模式，較能兼顧效率與風險控管。

國稅局 報稅

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