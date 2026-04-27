企業適用租稅協定 記得申請

為避免雙重課稅，企業在國外已繳稅款，可在台灣申報營所稅時，在限額內扣抵。北區國稅局提醒，如果企業取得境外收入，且所得來源國與台灣簽有租稅協定，記得申請適用協定優惠，若未申請導致在國外多繳稅，將無法在台扣抵營所稅。

2026-04-27 00:47