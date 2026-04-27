2026報稅／綜所稅列報扶養兩個注意 錯列免稅額補帶罰

5月報稅季將至，財政部高雄國稅局提醒，綜所稅採「家戶申報制」，今年5月申報的是去年1月1日至12月31日的所得，納稅義務人與配偶、受扶養親屬應合併申報，且家戶成員關係與年齡應以「所得所屬年度」為準。

高雄國稅局表示，家戶成員年齡會隨時間增長，身分關係也可能因結婚、生育等因素產生變化，實務上仍常見納稅義務人誤以「申報當年度」之家庭狀況申報，而錯列免稅額或扣除額，進而產生漏稅情形。

國稅局指出，最常見的是婚姻關係變化。依規定，配偶必須合併申報綜所稅，不過結婚或離婚第一年仍可選擇分開申報。這種婚姻關係的變化，都是以所得年度為準。

也就是說，假設一對夫妻是在去年結婚，今年5月報稅時，可選擇合併或分開申報；但若是今年才結婚，今年申報去年所得稅時，還不算同一家戶，只能分開申報；等到明年申報今年綜所稅，夫妻可依自身狀況選擇合併或分開；再下一年之後，夫妻就一律要合併申報。

實務上常見，宴客在去年底、登記在今年，由於台灣婚姻採登記制，因此要以登記日為準，提醒民眾留意身分變化。

另外，納稅人申報扶養未成年子女，若是今年才出生，今年5月申報去年綜所稅時，還不能列報扶養親屬免稅額或申報幼兒學前扣除額。

同樣道理也適用於申報扶養父母。若申報扶養直系尊親屬今年才剛滿70歲，今年5月報稅時，因去年該直系尊親屬尚未滿70歲，免稅額應為97,000元，而無法適用70歲以上加成，簡單來說，1955年（含）前出生的長輩，今年5月免稅額，才能適用1.5倍計算。

另外，父母若是今年剛滿60歲，除非屬於無謀生能力者，例如領有身心障礙證明，否則不得列報為2025年扶養親屬，需至明年申報今年綜所稅時才能列報。

國稅局提醒，今年報稅期間將至，提醒民眾應特別留意所得所屬年度認定，避免列報去年尚未出生的子女或尚未登記結婚的配偶，以免涉及虛列扶養親屬或配偶，除依法補稅外，還會裁處罰鍰。