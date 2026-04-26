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房屋稅5月開徵！竹市稅務局推「e指搞定輕鬆繳」抽萬元商品券

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
115年期房屋稅將於5月1日開徵，竹市稅務局推「e指搞定輕鬆繳」抽萬元商品券。竹市稅務局／提供
115年期房屋稅將於5月1日開徵，竹市稅務局推「e指搞定輕鬆繳」抽萬元商品券。竹市稅務局／提供

115年期房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，因適逢假日順延至6月1日。新竹市稅務局表示，稅單及轉帳繳納通知書已於4月22日全面寄發，提醒民眾留意繳納期限；另為鼓勵使用e化繳稅，推出「e指搞定輕鬆繳抽獎活動」，凡透過線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等方式完成繳納，即有機會抽中1萬元商品券，邀請民眾踴躍參加。

新竹市長高虹安表示，今年期房屋稅共開徵21萬1,394戶，稅額達20億6,397萬元，較去（114）年期增加1,434戶及1,394萬元，戶數及稅額均成長0.68%。其中，自住住家用房屋計14萬7,456戶，占開徵戶數近7成，較去年增加1,124戶；公益出租人亦增加1,516戶，顯示新竹市自住需求穩定成長，且屋主參與公益出租的意願持續提升。

竹市稅務局長蘇蔚芳表示，民眾收到稅單後，請先詳加核對內容是否正確。為便利繳納，稅務局提供多元繳稅管道，除e化繳稅方式外，可持稅單至各代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。此外，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式完成繳稅。

竹市稅務局說明，若逾期繳納稅款，每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。民眾如未收到或不慎遺失稅單，可透過電話、臨櫃或至稅務局官網「線上申辦」申請補發，或登入「地方稅網路申報作業入口網」( https://net.tax.nat.gov.tw )直接線上查繳稅款；稅額在3萬元以下者，可利用便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單直接至櫃檯繳納。此外，稅務局1樓也設有「QTax稅務自動化服務機」提供24小時補單服務，歡迎民眾多加利用。

竹市稅務局補充，為協助民眾瞭解房屋稅2.0新制內容，稅務局官網設有「房屋稅2.0專區」，提供宣導動畫、懶人包及常見問答（Q&A）等資訊，方便民眾隨時查閱。如有相關疑問，亦可至稅務局網站查詢，或撥03-5225161分機401至417、0800-000321或1999市民服務專線，將有專人提供協助。

房屋稅 高虹安 新竹

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