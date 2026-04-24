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看電影、演唱會免稅了！娛樂稅修法三讀通過

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
立法院24日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正案。財政部指出，此次修法核心在於讓稅制更合理，同時兼顧地方財政自主權。聯合報系資料照
立法院24日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正案。財政部指出，此次修法核心在於讓稅制更合理，同時兼顧地方財政自主權。聯合報系資料照

立法院24日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正案，最大變革在於未來看電影、聽演唱會、看球賽都不再課娛樂稅。同時，舞廳、舞場與高爾夫球場等仍保留為課稅項目，但改由地方政府視情況決定是否停徵，並同步調降法定稅率上限，整體朝「減稅、放權地方」方向調整。

財政部說明，這次修法主要是因應產業與社會環境變化，過去娛樂稅課徵範圍較廣，涵蓋藝文活動與各類競技比賽，但隨著文化與運動產業發展，政府認為相關活動應予以鼓勵，因此決定將電影、演唱會及球賽等項目自課稅範圍中刪除，讓民眾參與門檻降低，也有助帶動市場活絡。

在保留課稅的項目方面，修法仍納入舞廳、舞場及高爾夫球場等娛樂型消費，但新增彈性機制，授權地方政府可依產業發展、政策需求及財政狀況，自行決定是否停徵，同時降低法定稅率上限，讓地方在稅收與產業扶植之間取得平衡。

財政部指出，娛樂稅屬於地方稅，依《財政收支劃分法》第12條規定，稅收歸地方政府所有，其中縣徵收的收入須全數分配給鄉（鎮、市）。2025年全國娛樂稅收約22.5億元，是地方建設的重要財源之一。不過，這次修法並未規劃由中央補貼地方可能減少的稅收，仍維持地方自行調配的原則。

財政部指出，此次修法核心在於讓稅制更合理，同時兼顧地方財政自主權。透過取消藝文與體育活動課稅、放寬地方決定權，預期可帶動文化展演、運動賽事與觀光相關產業發展，進一步刺激消費與經濟成長，長期反而有助整體稅收提升。相關修正條文將待總統公布後上路。

娛樂稅 立法院 財政收支劃分法

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