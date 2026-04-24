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房地合一稅撐起半邊天 土增稅跌到16年新低

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房地交易稅收結構出現關鍵轉折。房市示意圖／本報資料照片
房地交易稅收結構出現關鍵轉折。房市示意圖／本報資料照片

房地交易稅收結構出現關鍵轉折。財政部24日最新報告指出，房地合一稅自2024年起已正式超越土地增值稅，躍升為房地交易最大稅源，2025年占比更突破5成、達52.4%，顯示我國不動產稅制重心，已由過去高度依賴土增稅，轉向以交易所得課稅為主的新結構。

統計數據顯示，2019年以前土增稅占房地交易相關稅收比重逾8成，但隨房地合一稅自2016年上路，並於2021年推動2.0新制後，占比逐年攀升，至2024年反轉超越土增稅，2025年更成為主導稅源，顯示稅制改革已明顯改變市場與稅收結構。

隨房地合一稅2.0上路，抑制短期炒作的效果逐步顯現。財政部指出，針對持有未滿5年的交易課以35%至45%高稅率後，近3年適用高稅率案件已減少近一半，反映短進短出的投資行為明顯降溫，市場逐漸轉向中長期持有。未來房地交易型態與稅收來源，將由短期買賣逐步轉為長期持有後交易支撐。

從稅收規模觀察，即使2025年房地合一稅首見衰退，但整體規模已逐步逼近房屋稅與地價稅水準，顯示其在不動產稅制中的地位快速提升，逐漸由補充性稅源轉為核心稅收來源之一，對整體財政影響力持續擴大。

此外，房地合一稅對綜合所得稅的影響亦日益顯著。財政部指出，個人房地合一稅在2024年及2025年對綜所稅的貢獻度均約達4成，顯示不動產交易所得已成為綜所稅的重要來源之一，進一步改變整體稅收結構。

相較之下，傳統以土地交易為主的土增稅則明顯式微。報告指出，土增稅受房市降溫、央行升息及基期偏高等因素影響，近年稅收持續下滑，2025年降至683億元，不僅創近16年新低，占總稅收比重更降至1.8%的歷史低點，也反映過去仰賴大型土地交易挹注稅收的模式正逐步退場。

從區域表現來看，各地房市動能呈現分化。財政部指出，新北市因房價相對親民，加上自住需求殷切，帶動房地合一稅收持續成長，為六都中唯一呈現連年增加的地區；其餘都會區則受市場觀望氣氛影響，稅收表現較為震盪。

所得 財政部 房地合一稅

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