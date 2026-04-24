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報稅季刷卡大戰開打 永豐銀免手續費＋最高回饋25萬搶市

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
資料來源：永豐銀行
資料來源：永豐銀行

迎接5月綜合所得稅報稅季，各發卡行出招搶「金」。永豐銀行推出2026年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜合所得稅，全卡友享免手續費優惠；高資產私人銀行、亞洲資產中心客戶，最高回饋25萬刷卡金再享6期0利率；刷「永傳世界卡」繳稅，登錄回饋0.38%、最高15萬刷卡金同享6期分期0利率，成為高資產戶繳稅首選。

根據統計，2025年國人以信用卡繳綜所稅超過8成、總金額近2,200億元，再度創下歷史新高；永豐銀行表示，指定卡別－永傳世界卡除回饋刷卡金外，5月20日前新申辦正卡，繳稅達1,000萬（含）以上、加贈遠東百貨萬元即享券（限量登錄）；旗下尊榮理財永傳會員刷任一永豐卡繳稅，登錄享最高回饋0.38%刷卡金（上限15萬）及6期0利率，永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。

此外，使用「幣倍卡」或「DAWHO卡」繳稅，登錄享0.15%刷卡金（上限1,000元）（以上各項登錄自5月4日15：00起至額滿或活動結束）。線上申辦付費分期繳稅新戶享最高500元刷卡金。

除信用卡優惠外，永豐銀行表示，兼具繳費稅、生活消費及多樣化信用卡管理功能的DACARD APP今年亦推出限量回饋，永豐卡友登入DACARD APP刷永豐信用卡單筆繳稅滿3萬元，登錄可抽萬元SOGO禮券。

面對報稅資金需求，永豐銀行表示，旗下「永豐數時貸」、「軍公教尊榮信貸」、「醫護信貸」及「永豐私房錢」等，結合政府MyData個人化資料自主運用平台，免自行上傳收入證明、24小時線上申辦，提供多種信貸優惠。永豐數時貸最高額度800萬元、首期年利率0.01%、手續費0元起，另DAWHO客戶申貸，再享貸你拿現金雙重回饋活動，最高享現金回饋2,000 元！

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